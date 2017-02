Markdorf Die Fahnenschwinger vereinen Tradition und Moderne

Figuren der Historischen Narrenzunft: Die Fahnenschwinger Markdorf gibt es seit zehn Jahren.

Seit zehn Jahren wird die Markdorfer Narrenzunft an Narrentreffen und Fasnetsumzügen von der Fahnenschwingergruppe Markdorf begleitet. Sie sorgen mit ihren schmucken Landsknechtuniformen, den wirbelnden und farbenfrohen Fahnen für optische Höhepunkte bei den Umzügen oder Saalveranstaltungen. Auch beim Narrenweckruf gehören sie mit ihren schwingenden Fahnen fest zum Programm.

Im Mai 2014 beschloss die Hauptversammlung der Zunft, die Gruppe der Markdorfer Fahnenschwinger offiziell bei der Historischen Narrenzunft Markdorf aufzunehmen und somit stellt der Fahnenschwinger die jüngste Figur im Reigen der hiesigen Zunftfiguren dar. Ihr Aussehen ist wie folgt festgelegt: Die klassische Landsknecht-Uniform besteht aus einem weißen Baumwollhemd mit Stehkragen und gebunden Hemdsärmeln. Der darüber getragene schwarze, ärmellose Samtwams, mit traditionellen Holzknöpfen, wird in der Talie von einem breiten schwarzen Ledergürtel mit Messingschnalle gehalten. Die Brust ziert das Wappen der Stadt Markdorf. Schwarze Kniebundhosen mit Schnürung, weiß gemusterte lange Socken und Halbschuhe runden das historische Bild einer Landsknechtuniform ab.

Die Fahnenschwingerei wurde nicht nur zur Unterhaltung der Narren geschaffen, der Entstehungshintergrund ist da ein etwas ernsterer. Seit je her zogen die Menschen für oder gegen etwas in den Krieg und mindestens genau so lange scharen sich die Krieger unter einer Fahne, sorgt eine Fahne für Ordnung im Schlachtgetümmel. Der Verlust der Fahne in einer Schlacht konnte eine Niederlage besiegeln und bedeutete zudem unendliche Schmach. Daher musste ein Fähnrich in der Lage sein, seine Fahne deutlich sichtbar für alle zu halten, und sie auch gegen Angreifer verteidigen, falls notwendig mit seinem Leben. Der Umgang mit der Fahne wurde wie andere Waffenspiele geübt und bald entstanden überall Fahnenschwingerschulen in denen fleißig das Händeln der Fahne trainiert wurde.

Heute wird das historische Fahnenschwingen mit modernen Elementen, wie etwa mit Popmusik, kombiniert, so auch in Markdorf. Tobias Riegger ist seit 1995 Fahnenschwinger und hat es mittlerweile zum Oberfahnenschwinger der Gruppe geschafft. Für ihn sind es der Gruppenzusammenhalt und die Kameradschaft auf der einen Seite und auf der anderen das moderne Showschwingen mit seinem historischen Hintergrund: "Diese Kombination macht mir einfach den größten Spaß." Die Gruppe ist aktives Mitglied im Landesverband der Fahnenschwinger Baden-Württemberg und hat schon einige Meistertitel gewonnen. Außerhalb der Fasnet absolvieren sie zahlreiche Auftritte im In- und Ausland. Petra Riegger, stellvertretende Oberfahnenschwingerin, geht es ähnlich wie ihrem Mann Tobias: "Dieses Hobby zusammen in einer Gruppe auszuüben ist einfach klasse und man kommt auch noch herum.

" An zwei sehr eindrückliche Auftritte erinnern sich die Eheleute bis heute immer wieder gerne: "Wir waren bei der Europaparade in Berlin und bei der großen Sankt Patrick's Day Parade in München dabei", so Tobias Riegger und seine Frau ergänzt: "Das war einfach genial, wenn am Straßenrand einem so viele Menschen zuschauen." Diese positive Grundstimmung ist der Gruppe anzumerken, beispielsweise wenn sie samstags während der Fasnet beim offenen Schneller und Schwinger Training vor dem Rathaus sich treffen und gemeinsam mit Interessierten die Fahnen durch die Lüfte schwingen lassen.

Aktuell besteht die Gruppe aus zehn aktiven Fahnenschwingern. Das Training findet zweimal wöchentlich unter Leitung eines ausgebildeten und erfahrenen Trainers in und um Markdorf statt. Die neuen Fahnenschwinger werden in den Proben getrennt betreut, bis sie eine gewisse Grundfertigkeit erreicht haben. Bei Interesse: info@fsg-markdorf.de oder Informationen im Internet: www.fsg-markdorf.de



Die Historische Narrenzunft hat das große Landschafts­treffen der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) ausgerichtet. Der SÜDKURIER nimmt dies zum Anlass und stellt in loser Reihenfolge die verschiedenen Gruppen und Figuren der Narrenzunft vor. Dazu gehören Hänseler, Kaujohle, Altmarkdorferinnen, Fahnenschwinger, Narrenrat und Präsidium, Zunftkapelle, Garde, Narrenbüttel, Narrenbolizei, Narreneltern, Vermessungstrupp, Jungnarrenrat und Fuhrmann.