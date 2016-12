Fridolin Müller sitzt noch immer gerne an der Kasse des Landmarkts in Ahausen.

Er ist das Gedächtnis von Ahausen. Er weiß (fast) alles, kennt (fast) alle. Er ist "Ermittler" im besten Sinne sowie Vermittler. Eine Institution. Heute feiert Fridolin seinen 80. Geburtstag. Ja, er hat auch einen Nachnamen: Müller. Doch die Ahauser sagen, sie gehen zum Fridolin – wenn sie den Landmarkt meinen. Denn der Einkaufsmarkt und Fridolin sind eins. An ihm hängt sein Herz – auch wenn das nur noch wenig Anstrengung zulässt. "Aber für die Kasse reicht es noch", lächelt Fridolin feinsinnig vor sich hin. Dort sitzt er gern, begrüßt die Leute mit Namen, fragt hier nach der Gesundheit, dort nach dem Bau-Fortschritt während er Brot und Konserven über den Scanner zieht. Er hilft gern seinem Sohn Gerold, der das Geschäft vor vier Jahren übernommen hat, "und der es auch gut mit den Leuten kann", wie sein Vater stolz erzählt.

Fridolin Müller ist Ahausener durch und durch. Hier geboren, zur Volksschule gegangen und nach dem Besuch der Höheren Handelsschule in Konstanz und einer Lehre zum Einzelhandelskaufmann in Fischbach wieder zurückgekehrt. Vor 126 Jahren wurde das Geschäft, das sich aus dem Handel seiner Urgroßmutter entwickelte, erstmals urkundlich erwähnt. Fast wäre es aus gesundheitlichen und Altersgründen aufgegeben worden – und damit Ahausens Umschlagplatz für Waren und Neuigkeiten. Doch mit dem Sohn ging es weiter. Die Arbeit hält ihn jung, versichert er: "Ich erfahre viel und kann etwas erzählen." Er hat schon alles vermittelt, vom Bauplatz bis zur Lehrstelle. Die Kunden schätzen seine Konstanz, dass er ihre Wünsche kennt und erfüllt, seine stets freundliche und bescheidene Art.

"Menschenwürde und Meinungsfreiheit sind mir sehr wichtig"

Er hat immer gearbeitet, musste schon als Achtjähriger in der elterlichen Landwirtschaft mit anpacken und die Pferde bei der Heuernte führen. Später entschied sich der Bruder für die Landwirtschaft, er übernahm das Geschäft. Mit 30 Jahren lernte er seine spätere Frau Lutwina kennen, die als Dorfhelferin für die kranke Mutter eingesprungen war. Zwei Söhne haben sie zusammen.

Interesse an der Historie hatte Fridolin Müller schon als Bub. Aufmerksam gelauscht, wenn seine Mutter, die in der Oberen Mühle gearbeitet hatte, mit anderen erzählte. Auch wenn private Dinge besprochen wurden, war er geduldet, denn auf seine Verschwiegenheit konnte man schon damals zählen. Von seinem geschichtlichen Interesse profitier(t)en Ortsvorsteher und die Bürger, auch von seinem Engagement im ehemaligen Heimatkreis, der ein Buch über Ahausen und viele Broschüren herausgab. 15 Jahre setzte er sich als Gemeinderat und nach der Eingemeindung als Ortschaftsrat fürs Dorf ein, erinnert er sich an den Bau der ersten Kläranlage der Bodenseekelterei und an die Buhrufe, weil er eine Frischwasserleitung für Bermatingen befürwortete. Warum in der CDU? "Wegen der christlichen Werte. Menschenwürde und Meinungsfreiheit sind mir sehr wichtig. Sie würden leiden, wenn ein ,Erdogan’ käme. Hier sehe ich Parallelen zum Dritten Reich. So hat das bei uns auch angefangen", runzelt er die Stirn und verweist auf die AfD.

Lebensdevise: "Nehmen, wie's kommt."

Zu seinem großen Hobby zählten die Schäferhunde. Er gründete den Hundeverein mit und stellte mit seinem zwischenzeitlich verstorbenen Bruder bis heute das Gelände zur Verfügung. Fast jeden Sonntag geht er auf den Hundeplatz und legt täglich zwei Kilometer zurück. Mehr geht nicht. Bei schlechtem Wetter dreht er die Runden im Laden. Fußball hatte er auch gespielt, die Tischtennisgruppe im Turnverein gegründet und sich 50 Jahre – unorganisiert – in der Fasnacht auch als Büttenredner eingebracht.

An Ahausen schätzt der sehr Naturverbundene, "dass es nicht so eng bebaut ist, den Bach und das noch viele Grün". Und dass jeder jeden kennt und man auch mit den Zugezogenen klarkommt. Apropos: Für die ablehnende Haltung den Flüchtlingen gegenüber hat er kein Verständnis: "Anno 1945 hatte Ahausen 400 Einwohner – und musste 20 Flüchtlingsfamilien aufnehmen, Wohnung, Küche, Toilette teilen. Die Wohnungen wurden einfach beschlagnahmt, man wurde nicht gefragt, die Leute vor die Türe gestellt. Und hat Anfang der 50er Jahre Lastenausgleich zahlen müssen. Im Moment hat durch die Flüchtlingswelle kaum einer Einbußen, es leidet niemand darunter. Wir haben hier in Ahausen 17 Nationen im Ort – ohne die Syrer. Und es passt. Jeder hat seine Arbeit. Ich kenne keinen, der dem Staat zur Last liegt. Jeder ist beliebt. Früher hat man über die Italiener und Russlanddeutschen geschimpft, heute sind sie integriert."

Ob er jemals etwas bereut hat? Der 80-Jährige schüttelt den Kopf. Die Lebensdevise des Freiheitsliebenden und Zwang Verabscheuenden? Keine: "Nehmen, wie's kommt." Und gibt es noch einen Wunsch? "Ja, ich hätte gern nochmal einen Hund. Aber aus gesundheitlichen und familiären Gründen geht das leider nicht mehr. Das Problem im Alter ist, dass man sich mehr einbildet, als man leisten kann", schmunzelt er.