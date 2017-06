Markdorf Der Tierschutzverein feiert seinen 25. Geburtstag

Das Hauptproblem des Vereins ist wie schon vor 25 Jahren die Katzenüberpopulation, weil Kastration und Unterbringung verwilderter Tiere hohe Kosten verursachen.

Markdorf – Was vor 25 Jahren noch keine große Lobby hatte, hat sich heute gut etabliert: Der Tierschutzverein Markdorf (TSV) ist stolz auf ein Vierteljahrhundert Engagement, das 1993 mit einem Infostand in der Innenstadt und echter Pionierarbeit begann. "Das ist eine lange Zeit, in der sich viel getan und verändert hat", sagt Vorsitzende Annemarie Hendricks bei der Jahresversammlung im Landgasthof "Apfelblüte" in Salem-Neufrach am Donnerstagabend. Nicht nur politisch hätte es Veränderungen gegeben, das Thema Tierschutz sei auch gesellschaftsfähig geworden. Die Bevölkerung würde immer mehr sensibilisiert für das Wohlergehen der Tiere, auch wenn man noch weit entfernt sei von optimalen Bedingungen.

Wie schon vor 25 Jahren liegt das Hauptaugenmerk des TSV immer noch auf der Katzenüberpopulation. Nach wie vor sind die Samtpfoten, die oftmals so gar nicht samtig daherkommen, weil verwahrlost und heimatlos, die Hauptbeschäftigung des Vereins. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 74 wilde Katzen eingefangen und kastriert. Bis Ende April dieses Jahres waren es bereits 62 Tiere. Großen Dank spricht Annemarie Hendricks im Namen des ganzen Vereins den unterstützenden Tierärzten und Tierarzthelferinnen aus, die sich "rührend um die vielen kleinen und großen Katzen gekümmert haben."

Erfreuliche Neuerung ist die Igelpflegestation, welche von Helga Weißkopf betreut wird. 23 Tiere waren es im vergangenen Herbst/Winter, die erstmals dort Unterschlupf gefunden hatten; immerhin 17 davon haben den Winter gut überstanden und konnten dieses Frühjahr wieder ausgewildert werden. "Die Betreuung kostet viel Geld", sagt Hendricks. Wichtige Stütze des finanziellen Rückgrats sei der zweimal jährlich stattfindende Bücherflohmarkt. Nun soll zum 25-jährigen Bestehen des TSV am 14. Oktober in der Stadthalle Markdorf ein ganz besonderer Bücherflohmarkt stattfinden. Neben einer großen Tombola und einem zugkräftigen Hauptgewinn sind Kinderaktionen sowie ein Flohmarktstand "Rund ums Tier" geplant.

Was die finanzielle Situation zu Beginn des Jahres anbelangt, freut sich der Verein dank des sehr erfolgreichen Crowdfunding-Projekts bei der Volksbank, das weit über 4000 Euro in die Kasse gebracht hatte, über ein kleines Polster in der Kasse. "Wir waren überrascht und überwältigt von diesem Ergebnis und danken allen, die uns unterstützt haben", zeigt sich Annemarie Hendricks erfreut. Auch verweist der Kassenbericht von der ausscheidenden Kassiererin Elena Scholz auf eine solide Basis, wenngleich die Kosten für Kastration und anderweitige Tierarztkosten, Unterbringung und Futter jede Menge an Geld verschlingen. Auf Spenden und tatkräftige Mithilfe sowie Helfer für spontane Einsätze, aber auch Pflegeplätze für kranke Tiere, ist der Verein indessen immer angewiesen, denn ohne solche Unterstützung wäre dieser Einsatz gar nicht möglich.

Seit 2002 ist Annemarie Hendricks nun Vorsitzende beim TSV Markdorf. Das soll auch die nächsten beiden Jahre so bleiben. Im zweijährlichen Turnus werden beim Verein Wahlen abgehalten, so am Donnerstagabend. Nach langer und überaus unterhaltsamer Rede von Wahlleiter Reinhard Hendricks wurde in kurzem Sinn einstimmig das altbewährte und damit neue Vorstandsteam gewählt. Mit Annemarie Hendricks als Vorsitzende, Dorothea Heaton als Vizevorsitzende, Sabine Clauß als Schriftführerin, Nicole Simon als Kassenprüferin, Sabine Bischof, Dagmar Bäder, Susanne Amelio und Wolfgang Richter als Beisitzer; nur den Posten der Kassiererin gab Elena Scholz aus familiären Gründen an Ingrid Schreiner ab.

Tierschutzverein

Mitglieder: 175

Vorsitzende: Annemarie Hendricks

Stellvertreterin: Dorothea Heaton

Schriftführerin: Sabine Clauß

Kassiererin: Ingrid Schreiner

Kassenprüferin: Nicole Simon

Beisitzer: Sabine Bischof, Dagmar Bäder, Susanne Amelio, Wolfgang Richter.

Der Verein ist Mitglied im Deutschen Tierschutzbund und im Landestierschutzverband Baden-Württemberg.

www.tierschutz-markdorf.de