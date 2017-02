Markdorf Der Schloss-Umbau bewegt die Markdorfer

Wie baut man das Bischofsschloss zum Rathaus um? Der Info-Abend der Stadt zu den Rathausplänen am Freitagabend drehte sich um diese Frage. Rund 150 interessierte Bürger drängten sich in den Räumen Ausstellung und des Vortrags. Den hielt der Vorsitzende des Preisgerichts, der Stuttgarter Architekturprofessor Andreas Theilig – und er gab spannende Einblicke in die Urteilsfindung der Jury.

Proppevolles Haus am Freitagabend: Die Mensa der Gretser-Schule platzte buchstäblich aus ihren Nähten beim Informationsabend der Stadt zum Architektenwettbewerb "Rathaus im Bischofsschloss". Gekommen waren an die 150 interessierte Bürger, die sich ein Bild machen wollten von den Plänen des Schlossumbaus zum Rathaus. Bestuhlt war für rund 50 Zuhörer, und so drängten sich die Besucher Schulter an Schulter im engen Raum. Eindeutig: Das Thema bewegt Markdorf. Weil die Stadthalle bis Aschermittwoch närrisch belegt ist, habe man ausweichen müssen, bat Bürgermeister Georg Riedmann deshalb um Verständnis.

EU-weit ausgeschrieben

Riedmann führte kurz ins Thema ein, informierte über die Preisgerichtsitzung am 19. Januar und dass die Entscheidung des 26-köpfigen Preisgerichts für den Entwurf des Ulmer Büros Braunger Wörtz einstimmig gefallen sei. Gabriele Siegele von der LBBW-Kommunalentwicklung, die die Stadt fachlich begleitet, erläuterte direkt danach nochmals das Verfahren des Wettbewerbs: EU-weit ausgeschrieben, mussten zuvor schon strenge Kriterien angelegt werden, um die Zahl der Bewerbungen handhabbar zu halten. Von 87 Bewerbern waren 64 zugelassen worden, 20 aus ihnen wurden per Los ermittelt, 14 gaben ihre Arbeiten ab. Mit deutlichem Vorsprung hatte sich der Entwurf von Braunger Wörtz als Sieger durchgesetzt, zwei dritte Preise sowie zwei Anerkennungen wurden vergeben. Diese fünf Arbeiten stellte Andreas Theilig, der Vorsitzende des Preisgerichts, dem Publikum näher vor.

"Am Ende des Jurytages, nach zehn Stunden, waren wir einstimmig überzeugt von der gewünschten Lösung", schickte er voraus. Die Aufgabe, ins historische Gebäude eine Verwaltung zu verpflanzen, sei "herausfordernd, aber nicht unlösbar". Konfliktträchtig sei vor allem der Aspekt gewesen, ein Denkmal mit den Aufgaben eines Funktionsgebäudes zu vereinen. Neben den drei preisgekrönten Arbeiten hob Theilig auch den Entwurf des Friedrichshafener Büros Hack besonders hervor. Die Arbeit des Teams um Fritz Hack, die mit einer Anerkennung gewürdigt wurde, überzeugt laut Theilig mit einem kräftigen, zur B 33 hin vorgerückten Schlossscheuer-Neubau, der eine Lücke zum Turm freigibt und Platz für einen mediterran anmutenden Patio mit Tor schafft: "Damit entstehen Freiheitsgrade." Interessant: Nahezu alle Entwürfe beziehen den Platz als öffentlichen Raum für die Bürger ein, mit einem Café im oder am Schloss, das im Sommer den Platz beleben würde.

Dass fast alle Preisträger am Freitagabend nach Markdorf gekommen waren und sich dem Publikum in der Mensa vorstellten, freute Riedmann. In der kurzen Fragerunde wollte ein Besucher wissen, ob die Stadt auch die Umsiedlung der Tourist-Info ins neue Rathaus vorsehe. Dies, so Riedmann, sei nicht geplant. Ex-Stadtbaumeister Gebhard Geiger fragte, ob auch an durchgängige Barrierefreiheit inklusive der Tiefgarage gedacht sei. Dies, so der Bürgermeister, gelinge den prämierten Arbeiten durchgängig. Susanne Schwaderer fragte, ob die Tiefgarage öffentlich bleibe. Auch dies sei der Fall.

Die drei Preisträger

Der Siegerentwurf: Die Arbeit des Büros Braunger Wörtz zeichne sich vor allem dadurch aus, dass sie das historische Ensemble nach außen weitestgehend unangetastet bewahre, so Theilig – ein dicker Pluspunkt bei der Juryentscheidung. "Eine geradezu zurückhaltend intelligente Lösung mit klarer Linienführung", lobte Theilig. Das Bürgerbüro sei einladend zum Platz hin angeordnet, der Ratssaal im ersten Obergeschoss funktional und repräsentativ mit Blick auf den Platz. Beim Schlossscheuer-Neubau überzeugten vor allem die hohen, vertikalen Fenster, da historisch stimmig.

Die Arbeit des Büros Braunger Wörtz zeichne sich vor allem dadurch aus, dass sie das historische Ensemble nach außen weitestgehend unangetastet bewahre, so Theilig – ein dicker Pluspunkt bei der Juryentscheidung. "Eine geradezu zurückhaltend intelligente Lösung mit klarer Linienführung", lobte Theilig. Das Bürgerbüro sei einladend zum Platz hin angeordnet, der Ratssaal im ersten Obergeschoss funktional und repräsentativ mit Blick auf den Platz. Beim Schlossscheuer-Neubau überzeugten vor allem die hohen, vertikalen Fenster, da historisch stimmig. Dritter Platz: Als insgesamt gelungen wurde auch die Arbeit des Aalener Büros Kayser Architekten gewertet. In deren Entwurf ist der Ratssaal im Erdgeschoss, sich öffnend auf den Platz. Markant die Schlossscheuer mit hohem Dach, jedoch mit historisch nicht ganz passenden horizontalen Fenstern. "Ein Gegensatz", so Theilig.

Als insgesamt gelungen wurde auch die Arbeit des Aalener Büros Kayser Architekten gewertet. In deren Entwurf ist der Ratssaal im Erdgeschoss, sich öffnend auf den Platz. Markant die Schlossscheuer mit hohem Dach, jedoch mit historisch nicht ganz passenden horizontalen Fenstern. "Ein Gegensatz", so Theilig. Dritter Platz: Eine mutige Arbeit gab das Münchner Büro Wöhr Heugenhauser ab. Die (historische) Mauer an der Schlossgasse ist entfernt, der Platz öffnet sich komplett vom Schloss bis zum Hexenturm. "Spannend, aber sehr kontrovers besprochen", kommentierte Theilig. Korrespondierend dazu eine sehr freie Gestaltung der Fassade des Schlossscheuer-Neubaus. Ihm habe diese Lösung sehr gut gefallen, sagte Riedmann. (gup)

Die Ausstellung in der Mensa ist heute und morgen von 11 Uhr bis 16 Uhr geöffnet.