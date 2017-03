Markdorf Der SÜDKURIER-Check für Markdorf: Sport und Spaß umsonst und draußen

Wo und wie attraktiv ist in und um Markdorf kostenlos Freizeitsport möglich? Wir haben uns acht Möglichkeiten von Bolzen bis Biken angesehen.

Nun ist er endgültig nicht mehr aufzuhalten, der Frühling. Und wen's jetzt noch in der Bude hält, hat womöglich über den Winter kein Gramm zugelegt oder ist ein echter Coach-Potato. Alle anderen drängt es derzeit nämlich nach draußen. Hoffentlich. Denn noch besteht Hoffnung, dass der Jugend derzeit liebstes Sportgerät, nämlich das Smartphone mit entsprechender App, beim Blick aus dem Fenster an Attraktivität verliert und Vergnügen tatsächlich noch in Echtzeit stattfinden. Wo aber lässt sich in und um Markdorf zum Einen für die Jugend, zum Anderen für die Erwachsenen Sport betreiben, welcher nicht gleich in großen Kosten gipfelt oder an gewaltige Ausrüstung gekoppelt ist? Und wo findet sich welches Angebot für wen?

Angefangen bei der Jugend zeigt ein Blick auf das sportliche Repertoire, dass die Frequentierung mancher Angebote häufig rückläufig ist. So scheint Tischtennis langsam von der Bildfläche zu verschwinden und auch dem klassischen Fußball scheint weit weniger Bedeutung zugemessen zu sein. "Bis vor ein paar Jahren gab es hier auf dem Bolzplatz noch regelmäßig Fußballturniere zwischen Leimbach und Hepbach", erzählt Ortsvorsteher Hubert Roth über den Sportsgeist vergangener Tage. "Irgendwann wurde das abgeschafft, weil die Resonanz nicht mehr so groß war." Gleichzeitig fügt er an, dass der Hepbacher Bolzplatz dennoch von der Jugend gerne genutzt wird.

Die Freizeitbeschäftigungen im Überblick Waldsportpfad Mit steilem Beginn führt ab dem Parkplatz Wilhelmshöhe eine zwei Kilometer lange Strecke durch den Wald, wo sich 15 Fitnessgeräte vom Balancierbalken bis zum Tarzanseil befinden. Für wen? Für alle, die den ganzen Körper beanspruchen wollen. Hier wird alles, was die Natur zur Verfügung stellt, mit ins Workout einbezogen. Ausrüstung: Gute Schuhe und funktionale Kleidung. Hier ist weniger eindeutig mehr. Fazit: Manche Geräte sind etwas in die Jahre gekommen und zeigen Verschleißerscheinungen. Dennoch gut, um sich abwechslungsreich fit zu halten.

Mountainbike-Trails Bis zum höchsten Punkt des Gehrenbergs (754 Meter) führen diverse Trails unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade, wie etwa der Chinesentrail oder der Leimbachtrail. Für wen? Für alle, die eine sportliche Herausforderung suchen, über das entsprechende Material verfügen und sich einer guten Kondition bewusst sind. Ausrüstung: Geländefähiges Fahrrad, Helm und Funktionskleidung, dazu ausreichend Getränke. Fazit: Anspruchsvolle und stark frequentierte Trails. Teils auch von semiambitionierten Bikern bezwingbar, fahrtechnisches Können vorausgesetzt.

Premiumwanderweg Mit einer Streckenlänge von 15,2 Kilometern und einer Höhendifferenz von 468 Metern setzt der Premiumwanderweg Einiges an Sportsgeist voraus. Für wen? Für alle, die über gute Kondition verfügen und fernab der Massen Ruhe und Erholung bei grandiosen Ausblicken suchen. Ausrüstung: Außer Wanderschuhen und funktionaler Kleidung ist ein Rucksack mit Proviant von Vorteil, da auf der Strecke keine Einkehrmöglichkeit. Fazit: Abwechslungsreicher und bestens präparierter Wanderweg mit idyllischen Sitzplätzen, um zwischendurch den Ausblick zu genießen.

Trendsportanlage Egal ob mit Skateboard, Inlinern, BMX-Rad, Scooter oder Roller: Die Trendsportanlage ist auspowernder Ausgleich nach Schulschluss. Für wen? Für Schüler, Jugendliche und alle, die sich auf der Halfpipe austoben wollen. Das Alter der Zielgruppe reicht von zwölf bis 30 Jahre. Ausrüstung: Entsprechendes Sportgerät, Schoner und – ganz wichtig! – ein Helm, auch wenn er bei Jugendlichen nicht hoch im Kurs zu stehen scheint. Fazit: Tolles Angebot für Jugendliche, das aber eine Sanierung braucht. Gut genutzt, wenn da nur die vielen Glasscherben ringsum nicht wären...

Tischtennisplatten Nutzen darf sie jeder, auch Nicht-Schüler können sich hier im Rundlauf oder im Doppel üben. Das gilt auch außerhalb der Schulzeiten. Mit vier Tischtennisplatten gibt es viel Platz zum Spielen. Für wen? Für alle, die „einfach mal so“ Lust auf Tischtennis haben un sich mit Freunden treffen wollen. Ausrüstung: Bei Schulbetrieb keine erforderlich, denn diese ist in der Spielestation erhältlich, ansonsten Tischtennisschläger und Bälle mitbringen. Fazit: Großzügiges Angebot auch außerhalb des Schulbetriebs, das scheinbar zu wenig genutzt wird. Oder ist Tischtennis einfach out?

Bolzplatz Hepbach Am Pfannenstiel abseits der B33 liegt dieses Gelände mitten im Grünen. Die Nutzung ist nur zu bestimmten Zeiten erlaubt: 8 bis 12 und 14 bis 20 Uhr, Sonn- und Feiertage verboten. Für wen? Für alle Kinder und Jugendlichen (Altersbegrenzung: 16 Jahre) aus Leimbach und Hepbach. Auswärtige Freunde sind herzlich willkommen. Ausrüstung: Kickschuhe, wobei Turnschuhe auch genügen, und sportliche Klamotten. Fazit: Sehr gepflegter Rasen, einladendes, sauberes Gelände. Hier ließe es sich gut kicken und klönen. Allein es fehlen die Kicker ...

Basketballfeld Der neue Spielplatz in Markdorfs jüngstem Neubaugebiet ist attraktiver Anziehungspunkt für Kinder und Jugendliche. Eine Basketballzone bietet viel Platz für das Spiel um den Korb. Für wen? Für Kinder, Jugendliche und deren Eltern, die sich gerne an Michael Jordan erinnern und selbst einmal zum Korb fliegen wollen. Ausrüstung: Gut wären Turnschuhe und sportliche Klamotten, auf jeden Fall braucht es einen geeigneten Ball. Fazit: Der neue Platz ist in einem Top-Zustand, das Angebot an Spielmöglichkeiten groß. Dennoch fehlen zumindest am Basket die Spieler.

Beachvolleyball „Der Beach“, also Markdorfs Stadtstrand an der Riedheimer Straße, ist eine abendlich stark frequentierte Spaß-Meile. Der Eintritt ist kostenlos. Neben den Öffnungszeiten analog zum Lemon Beat Club sind über den Sommer zwei Beachpartys geplant. Für wen? Für Jugendliche und alle, die sich jung genug fühlen, um abendliches Chillen mit Strandflair zu genießen. Ausrüstung: Bälle vorhanden, es braucht eher Sportkleidung als Disco-Outfit. Fazit: Geeignet für alle, die neben dem sportlichen Aspekt auch coole Lounge-Atmosphäre schätzen. Hauptsächlich für Jugendliche.

Tischtennis flop, Skaten top

Anders sieht es bei der Skate-Anlage am Markdorfer Bildungszentrum aus. Die wird so gerne genutzt, dass dies des Guten durchaus zu viel sein kann, zumindest was die Randerscheinungen anbelangt. "Die Anlage wurde in der Vergangenheit leider nicht immer pfleglich behandelt. Überwiegend sind es Verschmutzungen durch zerbrochene Glasflaschen, was ein sehr hohes Verletzungsrisiko birgt. Aber auch das Beschmieren der Rampen oder das Anzünden von Mülleimern kamen vor", sagt Ralf Waldenmayer vom städtischen Jugendreferat. Nichtsdestotrotz gäbe es einige Jugendliche, die Verantwortung zeigten und ihre Freunde auf die Missstände aufmerksam machten.

Die Skate-Anlage ist nur eine Möglichkeit, sich umsonst, niemals jedoch vergebens im Freien zu bewegen. Möglichkeiten für Groß und Klein indes gibt es viele. Wir haben einen Blick auf Markdorfs Freizeitsportangebote geworfen und festgestellt, um diese zu nutzen, bedarf es in der Tat keines großen finanziellen Aufwandes. So ist wandern etwa kostenlos, wenngleich niemals umsonst. Biken braucht immerhin Einiges an Grundvoraussetzung. Dazu gehört selbstredend auch Kondition, vor allem aber an entsprechendem Equipment. Und glücklich ist, der auf den Hund gekommen ist. Denn ihm ist die Bewegung in freier Natur garantiert – egal bei welchem Wetter und koste es was es wolle. Bloß keine Überwindung.