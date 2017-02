Markdorf Der Narr, der aus der Reihe tanzt

Figuren der Historischen Narrenzunft: Der Narrenbüttel genießt an der Fasnacht die größte Narrenfreiheit

Seit 21 Jahren ist er der Narrenbüttel der Historischen Narrenzunft: Dietmar Bitzenhofer. Bevor er das Amt des Zunftmeisters übernahm, lief er bei jedem Umzug vorneweg, tanzte und hüpfte zur Musik und trieb seine Späße mit den Zuschauern. Und das mit Leib und Seele. "Ich mag diese Figur, weil sie eine Einzelfigur ist – und es eher meinem Naturell entspricht, nicht fremdbestimmt zu agieren", gesteht Dietmar Bitzenhofer lachend. Die Figur muss einem liegen, jeder kann das sicherlich nicht machen.

Für Dietmar Bitzenhofer ist auch der Hintergrund der Figur ganz wichtig. Der Narr im Mittelalter gehörte zum Hofe dazu und hatte eine gesonderte Stellung. Er war für die Belustigung und Unterhaltung zuständig, hatte aber die Narrenfreiheit, auch Kritik an seinem Herrn zu äußern. "Meist wusste der Narr schon vor dem König selbst, dass an seinem Stuhl gesägt wurde", beschreibt es Dietmar Bitzenhofer. Er hatte teilweise sogar politische Funktion und wurde wie etwa Hans Kuony zu Stockach um Rat gefragt. Der Narr hält den Menschen den Spiegel vor und stößt sie so auf manche Unannehmlichkeit. Aus diesem Grund – und aufgrund seiner typisierten Selbstverliebtheit – trägt der Narrenbüttel oft einen Spiegel bei sich. Er zeigt die verkehrte oder auch verrückte Welt auf.

Woher der Name "Narrenbüttel" rührt, ist allerdings nicht ganz so klar. Denn Büttel ist eigentlich der Polizist. "Ich nehme an, dass der Name von Stockach übernommen wurde, zu denen damals ein enger Kontakt herrschte", vermutet Dietmar Bitzenhofer. Sicher ist, dass es mindestens seit den 30er-Jahren die Figur des Narrenbüttels in der Historischen Narrenzunft Markdorf gibt. "Mein Vorgänger Edi Ströhle war eine gefühlte Ewigkeit Narrenbüttel – und ist schon mit seinem Vater mitgelaufen", weiß der heutige Narrenbüttel. Er selbst übernahm am 11.11.1995 das Amt – nach langem Zureden vom damaligen Zunftmeister Otto Gäng. "Er meinte zu mir, ich solle es so halten wie mein Vorgänger. Was daraus geworden ist, weiß jeder", lacht Dietmar Bitzenhofer. Auch heute noch denkt er oft zu Beginn des Umzugs: "Was habe ich mir da nur angetan?" Aber sobald die Zuschauer kommen, er seine Späße beginnt, etwas zurückkommt, dann genießt er seine Narrenfreiheit. "Ich brauche keine Orden, solange man mir nur meine Narrenfreiheit lässt", meint er schmunzelnd.

Was man dem Narrenbüttel auch nicht nehmen darf, ist sein besonderes Kleid. Mit den unterschiedlich geformten Eselsohrenkappen, dem in Zipfeln auslaufendem Obergewand, den zweifarbigen Hosen mit Glocken und unterschiedlichen Strümpfen erinnert er an die "Unmoden" der früheren Zeit. Was ebenfalls nicht fehlen darf: seine Marotte (Zepter). So gewandet genießt Dietmar Bitzenhofer die Zeit zwischen Dreikönig und Aschermittwoch getreu seinem Motto: "Du darfst einmal, du darfst zweimal und auch weitere Male ein Narr sein, du solltest aber keiner bleiben."

Die Serie

Die Historische Narrenzunft hat das große Landschafts­treffen der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) ausgerichtet. Der SÜDKURIER nimmt dies zum Anlass und stellt in loser Reihenfolge die verschiedenen Gruppen und Figuren der Narrenzunft vor. Dazu gehören Hänseler, Kaujohle, Altmarkdorferinnen, Fahnenschwinger, Narrenrat und Präsidium, Zunftkapelle, Garde, Narrenbüttel, Narrenbolizei, Narreneltern, Vermessungstrupp, Jungnarrenrat und Fuhrmann.