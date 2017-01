Markdorf Der Markdorfer Stehempfang als Kontaktbörse

Wer ist eigentlich wer und wer spricht mit wem? Der Neujahrsempfang: Eine journalistische Herausforderung.

High Noon in Markdorf: Gläser klirren, wenngleich keine Colts rauchen, denn die Stimmung ist ebenso beschwingt wie kommunikativ. Nichtsdestotrotz geht es am Samstagmittag im Markdorfer "Stadt-Saloon" hoch her. So hoch, dass einem im Eifer des Gefechts schon einmal der eine oder andere Name entfallen kann. "Wie kann man sich bloß all die Namen und die Gesichter dazu merken?", scherzt Stadtrat Arnold Holstein zwischen Blitzlichtgewitter und Notizzettelgeflatter.

Kann man! Sofern man logisch, vor allem chronologisch vorgeht. Die Reihenfolge der geschossenen Fotos nämlich gibt Auskunft über vorangegangene Gespräche. Gemeinsames Anstoßen führt unmittelbar zu Blickkontakt, Austausch von Themen und nachhaltigen Begegnungen. In der Regel ist es aber so, dass auf jedem Foto mindestens ein bekanntes Gesicht abgebildet ist. Die Namen zu den anderen Gesichtern ergeben sich im Gespräch. Dann heißt es, nur noch richtig zuordnen. Und gesetzt den Fall, man wandelt einmal völlig im Dunkeln: einfach nochmals nachfragen! Denn keiner der Gäste, auch nicht der prominenteste aus Politik oder Wirtschaft, fühlt sich dabei auf den an diesem Mittag an fast jedem Männerkragen befindlichen Schlips getreten, bloß weil er nicht unmittelbar und namentlich identifiziert wird.

Ganz im Gegenteil. Und das ist das Schöne an solchen Anlässen, wie dem Neujahrsempfang: Menschen begegnen sich. Gesichter zeigen sich. Gespräche ergeben sich. Bekanntschaften werden gemacht. Und mancher Nimbus wird zu Schall und Rauch. Da fühlt sich auf ein Nachhaken weder Bundestagsabgeordneter Lothar Riebsamen brüskiert, und auch Überlingens Oberbürgermeister-Stellvertreter Robert Dreher gibt auf den eingeräumten nicht vorhandenen blassen Schimmer nicht nur ein charmantes Lächeln preis, sondern auch ein paar heitere und überaus launige Anspielungen hinsichtlich der neuen Überlinger Namens- und Ämtervergabe zum Besten.

Beim Rausgehen ist sie dann doch noch zugeschnappt, die Namensfalle. "A guets Neus, dem Ittendorfer Narrenbolizist!" Hape, Hans-Peter wie heißt er noch gleich mit Nachnamen? Erst daheim dann die zeitverzögerte Erhellung: Müller! Wie einfach die Dinge doch sein können! So einfach und ungezwungen, wie die Gespräche und Begegnungen beim Neujahrsempfang.

