Markdorf Der Markdorfer Baustellenärger: Zwei Baustellen und die B-31-Umleitung sorgen für Chaos

Chaos, Stau und stecken gebliebene Sattelschlepper: Im Baustellendreieck zwischen L 207, Hauptstraße und Ittendorfer Straße geht tagsüber fast gar nichts mehr. Zwei Baustellen und die B-31-Umleitung geraten sich in die Quere. Rund drei Wochen Zeitverzug gibt es zudem in der Kreuzgasse.

Baustellenärger in der Markdorfer Hauptstraße und in der angrenzenden Kreuzgasse: Für Autos gibt es nur noch schwieriges Durchkommen, die Innenstadthändler klagen über Umsatzeinbußen. Leicht in Verzug wegen vier Schlechtwettertagen sei der Ausbau der Kreuzgasse zum vergangenen Wochenende gewesen, berichtet Polier Andreas Seliger von der beauftragten Strobel Bau GmbH & Co. KG auf Nachfrage des SÜDKURIER. Ursprünglich war die Fertigstellung der Kanalverlegung für Mitte Mai geplant. "Sonst passt aber alles", ist er optimistisch. Zuvor war das alte Regenüberlaufbauwerk abgebrochen worden und auch auf nicht mehr bekannte Leitungen seien die Arbeiter gestoßen. "Es gibt immer Unvorhergesehenes, wenn eine Straße über 40, 50 Jahre alt ist", so Seliger. Täglich würden derzeit rund zehn Meter Kanal mit Anschlüssen verlegt. Im nächsten Teil rechnet er mit einer wesentlich höheren Geschwindigkeit. In einem neuen Graben werden dann die Trinkwasserleitungen mit Anschlüssen verlegt. 100 Meter am Tag könnten hier erreicht werden. Eine Woche Bauzeit ist für den nächsten Schritt eingeplant. Anschließend erfolgt die Kabelverlegung, die drei Wochen in Anspruch nehmen soll, sowie der Straßenausbau mit rund fünf Wochen. Ursprünglich war die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts (Hauptstraße bis über die Einmündung der Jahnstraße) in der ersten Juliwoche eingeplant. Der zweite Bauabschnitt der Kreuzgasse soll bis Ende Oktober fertig werden.

Genervt sein dürften von der Baustellle jedoch nicht nur direkte Anlieger, sondern sehr viele Menschen mehr. Zum einen ist am Kreisel Ittendorfer Straße/Hauptstraße die Abzweigung stadteinwärts wegen der Kreuzgasse gesperrt, zum anderen führt die überregionale Umleitung für den Lkw-Verkehr wegen der Sanierungsarbeiten an der B 31 zwischen Meersburg und Oberuhldingen auch noch über den Kreisel. Fast schon bei jedem großen Laster kommt es zu verlangsamtem bis stockendem Verkehr auf der Ittendorfer Straße. Dazu ist auch noch die Fahrbahn Richtung Bermatingen kurz hinter dem Kreisel wegen der Bauarbeiten auf dem ehemaligen Rebstock-Areal verengt, sodass hier nicht zwei Lkw gleichzeitig in beide Richtungen passieren können. An der Misere wird sich so rasch nichts ändern: Die Umleitung für die B 31 gilt voraussichtlich bis zum 26. Juli.

Auf Anfrage erläutert Hauptamtsleiter Klaus Schiele die Bauarbeiten: "Auf der Grundlage eines Bauzeitplanes wurden bei der Straßenverkehrsbehörde die erforderlichen verkehrsrechtlichen Erlaubnisse zur Durchführung der Bauarbeiten beantragt. Mit Erhalt der Erlaubnis wurden die Straßenabsperrmaßnahmen vorgenommen und mit den Baumaßnahmen begonnen." Mit Beginn der Bauarbeiten sei es dann im "Verknüpfungsbereich" von Kreuzgasse und Hauptstraße erforderlich gewesen, diesen Straßenabschnitt temporär vollständig zu sperren, so Schiele: "Diese Vollsperrung besteht seit über einer Woche im Bereich der Hauptstraße nicht mehr." Die Hauptstraße ist seither wieder in Richtung Ittendorfer Kreisel passierbar. "Bei der Vorbereitung unserer Baumaßnahme hatten wir keine Kenntnis von der Notwendigkeit zur Einrichtung einer überregionalen Umleitung wegen der anstehenden Sanierungsarbeiten auf der B31", sagt Schiele.

Geplagte Anwohner