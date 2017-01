Markdorf Der Hugeloh-Geist ist erwacht

Die Leimbacher Narrenzunft Hugeloh hat beim Fasnetserwecken Neumitglieder aufgenommen.

Zwei knisternde Feuerstellen und finstere Gestalten mit Fell und schellenden Glocken ausgestattet, erscheinen in der dunklen Nacht furchteinflößend. Doch wer dem Leimbacher Feuerwehrhaus näher kam, sah schnell, dass es sich hierbei um friedliche Hugeloh-Mitglieder handelte, die fröhlich die Fasnet und ihre Neumitglieder begrüßten. Die Narren wärmten sich in der Kälte am Lagerfeuer mit Glühwein und Bratwurst auf. Vier Leuchtraketen kündigten das Schauspiel an, bei dem die Neumitglieder und die Kinder aus den eigenen Reihen, die das Maskenalter erreicht haben, feierlich aufgenommen werden.

Bei diesem Ritual ist ein Sarg bis oben hin mit Konfetti aufgefüllt, darin wird die Maske und das Geschell des Hugelohs versteckt. Die Neumitglieder und Maskenanwärter müssen in diesen Sarg steigen, woraufhin der Deckel geschlossen wird. Erst wenn das Geschell angelegt und die Maske aufgesetzt ist, dürfen sie am Sargdeckel klopfen, der dann geöffnet wird. Mit einem lauten "Hugeloh ho" entsteigen die Neumitglieder aus dem Sarg und werden von den anderen Mitgliedern herzlich begrüßt. Als Neumitglieder wurden dieses Mal Frank Martin, Sandra Martin, Pat Martin, Emy Martin, Joy Martin und Raphael Klotz aufgenommen. Das Maskenalter erreicht haben Vanessa Waibel, Janna Kirchhoff und Katherina Schmidtberger.