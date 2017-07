Markdorf Das sind die neuen Pläne fürs Markdorfer Rathausareal

Der Gemeinderat beschließt am Dienstagabend die nächsten Schritte: Für einen Supermarkt plus Wohnen sollen Interessensbekundungen eingeholt und eine Hotel-Studie in Auftrag gegeben werden. Vorgestellt wurden auch die Ergebnisse der Bürgerbefragung: Ein klares Nein zu Pflegeheim und Sparkassen-Zentrale und ein eindeutiges Ja zu Hotel, günstigem Wohnen und Gastronomie

Markdorf – Die nächsten Schritte in der Rathausareal-Neuplanung hat der Gemeinderat am Dienstagabend beschlossen: Mehrheitlich bei sechs Gegenstimmen und einer Enthaltung wurde die Verwaltung beauftragt, Interessensbekundungen möglicher Betreiber für einen Vollsortimenter einzuholen. Bürgermeister Georg Riedmann wird dazu Supermarktbetreiber kontaktieren. Bei zwei Enthaltungen wurde die Verwaltung beauftragt, die Untersuchungen zu einem Hotel zu vertiefen.

Stadtplaner Markus Gräter vom Stuttgarter Büro Baldauf informierte zunächst über die Ergebnisse der Bürgerbefragung, dazu hatte es im März auch eine öffentliche Veranstaltung in der Stadthalle gegeben. Zwei konkrete Resultate: Ein Pflegeheim oder Pflegewohnen sind gestrichen. Mit 15 Ablehnungen erfuhr diese Nutzungsvariante in der Bürgerschaft die höchste Ablehnung. Raus aus den Plänen ist auch die Sparkassen-Zentrale, auch sie fiel in der Bürgerschaft durch. 26 Bürger sprachen sich für ein Hotel mit Einbeziehung des "Adler" aus, der mit Abstand höchste Wert. Bei 12 Ja- und 10-Nein-Stimmen wurde der Supermarkt-Vorschlag uneinheitlich bewertet. Hinsichtlich der Nutzungen wünschten sich 9 Bürger eine Gastronomie, 7 ein Hotel, 4 Wohnraum für Jung und Alt und 3 günstigen Wohnraum. Die große Mehrheit der Bürger sprach sich außerdem für eine Anpassung der Bebauung an die Altstadt und kleinteilige Bebauung aus, großflächige Bebauung und Flachdächer wurden abgelehnt.

Riedmann betonte, dass diese Ergebnisse nicht repräsentativ und auch keine Handlungsempfehlung für den Rat seien. Die meisten Aussagen der Räte gingen jedoch auch in diese Richtung. Zur externen Hoteluntersuchung sagte Riedmann, die Stadt habe nicht die Kompetenz dafür, ohne eine solche sei ein Urteil aber nicht möglich.

CDU-Sprecherin Susanne Sträßle signalisierte zu beiden Punkten Zustimmung. Die vier Testentwürfe hätten nur zum Teil überzeugt. Für die CDU gehe es um Hotel, Einzelhandel und Wohnen. UWG-Rat Benno Sandkühler kritisierte die externe Hotel-Beauftragung (siehe Infokasten) für rund 17 600 Euro und sah das Büro Baldauf in der Pflicht. Riedmann erwiderte, dass man dadurch keine Kosten einsparen würde, da man Baldauf auch extra bezahlen müsste. Hotel-Entwickler Robert Cordes hätte den Rathausbereich als "idealen Standort für ein Hotel mit 80 bis 100 Betten" bezeichnet, so Riedmann. Jens Neumann (FW) kritisierte die Supermarktpläne: "Ich habe noch nie einen Vollsortimenter gesehen, der in irgendeiner Weise architektonisch wertvoll war." Zudem würde ein Hotel mehr Umsatz für Gastronomie und Altstadt-Handel bringen. Heftige Kritik kam von SPD-Chef Uwe Achilles: "Ein Klotz auf dem Filetstück der Stadt? Schlecht!" (wir berichten über die Debatte in der morgigen Ausgabe ausführlich).

Der Beschluss

Anstelle der drei Baldauf-Testentwürfe und dem Entwurf der Sparkasse Bodensee für ihre Zentrale gibt es nun noch zwei favorisierte Varianten. Das Thema Pflege mit Pflegewohnen oder Pflegeheim ist gestorben. Es fand auch keine positive Resonanz bei der Bürgerbefragung. Die Sparkasse ist auch aus dem Rennen. Die Verwaltung ist nun beauftragt, Interessenbekundungen möglicher Investoren und Betreiber für einen Vollsortimenter plus Wohnbebauung einzuholen und die Untersuchungen zu einem Hotel zu vertiefen. (gup)