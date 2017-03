Markdorf Das sind die Pläne für die Markdorfer Innenstadt

Das Stuttgarter Büro Baldauf stellt im Gemeinderat seine drei Testentwürfe für die Nachnutzung des Rathausareals vor. Die sind allerdings nur als eine erste Grundlage gedacht. Denn nun sollen sich die Bürger selbst in die Diskussion einbringen, am 25. März in der Stadthalle

Markdorf – Drei Varianten als Testentwürfe für die Nachnutzung des jetzigen Rathausareals haben Markus Gräter und Carolina Weber vom Stuttgarter Architekturbüro Baldauf im Gemeinderat vorgestellt, eine vierte Option brachte die Sparkasse Bodensee mit dem Planentwurf für ihre künftige Sparkassen-Zentrale ins Spiel (wir berichteten am Mittwoch).

Variante 1 (Grafik rechts, von oben) setzt den Schwerpunkt aufs Wohnen: Bis zu 38 Wohneinheiten in mehreren Neubauten und bis zu fünf Gewerbeeinheiten seien denkbar, ebenso ein Hotel, das idealerweise gegenüber dem "Adler" positioniert würde und diesen dann, etwa als Rezeption oder Restaurant, mitnutzen könnte. Variante 2 hat den Schwerpunkt auf einem Lebensmittelmarkt mit 1500 qm Verkaufsfläche, einem Neubau für Pflegewohnen mit 16 Einheiten sowie weitere 16 Wohneinheiten plus zwei Gewerbeeinheiten. Die Variante 3 ist die ausgebaute Pflegenutzung der Variante 2: Neben dem Lebensmittelmarkt mit 1500 qm entsteht ein zweigeschossiges Pflegeheim mit 45 Plätzen. Bei diesem Entwurf verbleiben dann noch elf neue Wohneinheiten und zwei Gewerbeeinheiten. Bei den Testentwürfen hatte das Büro sich an so genannten "verfestigten Vorgaben" der Stadt zu orientieren: Kein Bruch mit der historischen Altstadt, keine Stadthalle, ein Parkhaus an der B 33 und eine bauliche und gestalterische Lösung für die Höhendifferenz von zehn Metern zwischen der B 33 und der Innenstadt. Keine Vorgabe gab es hinsichtlich der Frage Erhalt oder Abbruch des Rathauses und des "Adler".

Diese Frage hat das Büro Baldauf für sich stringent gelöst: In allen drei Varianten ist der Abbruch des Rathauses vorgesehen, der "Adler" bliebe aber immer erhalten. Auf den Charakter der Varianten als Testentwürfe verwies Weber im Gemeinderat. Sie seien gedacht als "Grundlage für eine Diskussion, um sich langsam an das Thema heranzutasten". Auch Bürgermeister Georg Riedmann betont im Gespräch mit dem SÜDKURIER die Planungsoffenheit zum jetzigen Stand. Nun liege es an der Bürgerschaft, sich in die Diskussion einzubringen, bei der Info-Veranstaltung der Stadt am Samstag, 25. März. "Ich wünsche mir eine echte Beteiligung zu allen vier Varianten", sagt Riedmann. Deshalb wolle er vorab auch keine eigene Bewertung zu den Entwürfen abgeben. "Die Bürgerschaft muss wissen, wir fangen bei Null an", sagt er. Bei der Auswahl um die Nachnutzung des Rathausareals spiele die Sparkasse „keine Sonderrolle“. Das Geldhaus gehe gleichberechtigt mit den drei Varianten des Büros Baldauf und eventuell noch folgenden Varianten, die sich aus den Ergebnissen der Bürgerbeteiligung ergeben, ins Rennen. Riedmann rechnet mit einem Baubeginn für das neue Rathausareal im Herbst 2021: "Im Frühjahr 2021 sollte der Umzug ins Bischofsschloss geschafft sein, dann wäre dieses Zeitfenster realistisch."

So geht es weiter beim Rathausareal