Markdorf Das Wandern ist des Lesers Lust: Idyllisches Hochland zum Abschluss

Der Schwäbische Albverein und die Markdorfer Lokalredaktion bieten Natur pur bei der Dreiseentour in der nördlichen Bodenseeregion rund um Illmensee.

Markdorf – Zum letzten Mal für dieses Jahr heißt es "Das Wandern ist des Lesers Lust". Zusammen mit dem Schwäbischen Alberverein Markdorf und dem SÜDKURIER geht es diesmal in den hohen Norden, genauer in die Ferienregion Nördlicher Bodensee nach Illmensee. Wanderführer Josef Strasser führt vom Ruschweilersee über den Volzersee und schließlich zum Illmensee. Die 73 Wanderfreunde genießen das abwechslungsreiche Streckenprofil. "Anstrengende Steigungen habe ich diesmal ausgelassen und 55 Prozent der Strecke werden schattig sein", verspricht Strasser. Fernab von lautem Touristengewimmel eröffnet sich der Gruppe eine geradezu idyllische Landschaft mit malerischen Ausblicken. Lilo Schmidt gefällt die Tour: "Es ist ja richtig herrlich hier, wirklich tolle Ausblicke auf die Seen." Für sie, die regelmäßig auf Wandertouren in der Region unterwegs ist, hat es etwas Erfrischendes, auch mal im Bodenseehinterland unterwegs zu sein. "Die Bewegung und die vielen eindrücklichen Erlebnisse halten mich einfach fit", erzählt sie.

Zwischen Ruschweiler- und Volzersee geht es vom breiten Weg ab und geradewegs ins ufernahe Unterholz. "Rustikal", bezeichnet Strasser den Abschnitt. Im Gänsemarsch zieht die Gruppe einen dicht bewachsenen und verschlungenen Pfad entlang. "Da kommt ja richtiges Dschungelgefühl auf", scherzt Marlies Matt. Weiter führt der Weg zur Wasserscheide oberhalb des Deggenhausertals. Neben der reichlich vorhandenen Natur sind es auch die Gespräche und Bekanntschaften, die sich als Erfolgsgarant für die Leserwanderungen herausgestellt haben. Häufig wird in den Gesprächen festgestellt, dass man den einen und anderen gemeinsamen Bekannten hat. Und dabei spielt es keine Rolle, ob man aus Altheim, Markdorf, Heiligenberg, Bermatingen, Sipplingen oder Ittendorf kommt.

Für Marlies Keller, Annemarie Lendle und Helene Keller war es ein besonderer "Saisonabschluss", denn alle drei sind seit 2012 dabei und jede hat von den 22 stattgefundenen Touren gerade mal eine auslassen müssen. Rekord. Und auch im kommenden Jahr wollen sie wieder dabei sein. "Solange der Körper mitmacht, werden wir mitlaufen", kündigt Helene Keller an und spricht dabei auch für die anderen beiden.

Die Wanderungen

Vier erlebnis- und abwechslungsreiche Touren hatten die Wanderführer Theo Kausch, Ernst Bodenmüller, Sigrun Schumacher und Josef Strasser vom Schwäbischen Albverein in diesem Jahr zusammengestellt. Zum Auftakt wurde die Naturoase Bodanrück erkundet. Danach führte der Weg von Stetten über Baitenhausen. Die dritte Tour ging rund um Heiligenberg. Den Abschluss machte die Dreiseentour in Illmensee. (jmh)