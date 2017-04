Markdorf Das Proma feiert sein Zehnjähriges

Das Markdorfer Einkaufszentrum eröffnete 2007. Monatsaktionen, ein Gewinnspiel, ein neues Ladengeschäft und Investitionen in die Technik stehen zum kleinen "Jubiläum" an.

Markdorf – Die Händler der westlichen Innenstadt wünschen sich eine Stärkung der östlichen Innenstadt rund um die Marktstraße: "Es wäre wünschenswert, wenn der Wille, die Innenstadt im Zuge der Rathausarealplanung zu stärken, aufrecht erhalten würde", sagte Raimund Reck, Center-Manager des Einkaufszentrums Proma, am Mittwoch. Die Ansiedlung etwa eines Vollsortimenters, wie es bekanntlich die Baldauf-Pläne vorsehen, würde die Kaufkraft der gesamten Innenstadt stärken, so Reck. Reck und seine Kollegen vom Vorstand der Proma-Werbegemeinschaft hatten zum Pressegespräch eingeladen. Der Anlass: Das Proma feiert sein zehnjähriges Bestehen. Im April 2007 wurde das Richtfest gefeiert, im Oktober die Einkaufsmall eröffnet. Reck sowie Alexander Kauderer (Sport 2000, StyleBox, Outdoor & Style und Café Ludwig), Werner Graetsch (Brillen Hammer) und Nico Schneider (Wolfram S) stellten die im Laufe des Jahres stattfindenden "Jubiläumsaktionen" vor, zogen Bilanz und informierten über anstehende Neuigkeiten.

Bald Handy-Shop im OG

Davon gibt es eine, die in Markdorf erfreut zur Kenntnis genommen werden dürfte: Nach dem Aus des Vodafone-Shops in der Hauptstraße wird es bald wieder einen Handyladen geben. Im ersten OG neben dem Nagelstudio wird zum Dixiefest Anfang Mai ein "A1-Shop" eröffnen, in dem es nicht nur Mobiltelefone, sondern auch ein breites Zubehör-Sortiment geben soll. Damit, so Kauderer, werde eine Angebotslücke gefüllt und der Proma-Sortimentmix weiter verbreitert. Mit der Entwicklung des Proma seit seiner Eröffnung vor zehn Jahren zeigten sich alle Verantwortlichen sehr zufrieden.

Eine gewisse Fluktuation bei den Geschäften habe es zwar gegeben, sie habe sich aber in Grenzen gehalten, so Reck. Zudem hätten die jeweiligen Ladennachfolger die Attraktivität des Angebots eher noch gesteigert. Am Rezept soll sich nichts ändern. "Einkaufen bei Freunden" sei das Leitthema, hieß es. Alle Händler seien sich einig, dass man auch weiterhin konsequent auf persönliche Beratung und Servicequalität setzen wolle, so Graetsch. Dies hebe den stationären Handel schließlich auch vom Internet ab. Das Internet habe zudem immer geöffnet, fügte er an. Umso wichtiger seien die verkaufsoffenen Sonntage. Die Proma-Händler würden deshalb geschlossen hinter dem von der Aktionsgemeinschaft beschlossenen dritten verkaufsoffenen Sonntag stehen.

20 Fachgeschäfte, 34 Wohnungen, 166 TG-Plätze, davon 70 öffentlich zugänglich für die Kunden des Einkaufszentrums, 4690 qm Mall-Fläche und vier Stockwerke plus Penthouse-Geschoss sind die Eckdaten des Markdorfer Einkaufszentrums. Die Bau-Chronologie: 13. Mai 2005 Kauf des Grundstücks durch Investor Helmut Scheffknecht (Scheffknecht GbR) von Josef Schneider. Im April 2006 ist das alte Schneider-Gebäude abgerissen, im Mai Beginn der Bauarbeiten. Am 28. Juli 2006 Grundsteinlegung, am 30. April 2007 Richtfest, am 31. Oktober Eröffnung der Mall und im Februar 2008 Gesamtfertigstellung.

Die "Jubiläumsaktionen": Von April bis Oktober finden monatlich wechselnde Aktionen zum Zehnjährigen statt, mit einem Oktoberfest als Abschluss. Außerdem gibt es ein Gewinnspiel, bei dem als Hauptpreis ein Vespa-Roller winkt. Infos dazu gibt es in den Flyern, die im Proma ausliegen.

Der sei nicht zuletzt auch wichtig mit Blick auf den Tourismus, betonte Kauderer. Gerade über Ostern und in den Sommermonaten kämen zahlreiche Urlauber aus der gesamten Umgebung nach Markdorf, um im Einkaufszentrum zu shoppen. So gebe es Stammgäste des Camping Wirthshof, die inzwischen auch Stammgäste in seinen Läden seien und Jahr für Jahr wiederkehrten, berichtete er.

Weniger Vandalen, mehr Ladendiebe

Sorgen bereitet den Händlern die zunehmende Kleinkriminalität. Ein Einbruch wie jüngst bei Brillen Hammer sei die Ausnahme, Ladendiebstähle hingegen nähmen zu. Das Center-Management werde deswegen "kräftig" in die Ausweitung der Videoüberwachung investieren, sagte Reck: "Da müssen wir aufrüsten." Außerdem sei ein neues Sicherheitskonzept geplant, um die Geschäfte auch von außen zu sichern. Der Vandalismus, der vor ein paar Jahren ein großes Problem war und auch zur Beauftragung eines externen Sicherheitsdienstes geführt hatte, habe hingegen abgenommen. "Den Sicherheitsdienst haben wir inzwischen nur noch auf Zuruf", so Reck.

Für die Zukunft sei man zuversichtlich, sagte Graetsch. Nach zehn Jahren gehöre das Proma fest zu Markdorf, es habe sich bestens etabliert als Einkaufsadresse nicht nur für die Markdorfer, sondern auch für die Bürger aus den Umlandgemeinden. Bei der Stadt sieht man das offenbar ebenso: Lucie Fieber, Geschäftsführerin von Markdorf Marketing, war ebenfalls gekommen und gratulierte zum kleinen "Jubiläum".