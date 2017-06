Markdorf Das Markdorfer Ordnungsamt hat wieder einen Leiter

Jürgen Hess wurde am Montag offiziell vorgestellt. Bernhard Bruggers Nachfolger beginnt am 1. September

Markdorf – Er freue sich auf einen Mann "mit außerordentlicher Erfahrung aus einer vergleichbaren Kommune", sagt Bürgermeister Georg Riedmann: Der, auf den er sich freut, ist Jürgen Hess, 53, derzeit noch Leiter des Ordnungsamtes in Pfullendorf. Hess wird am 1. September das Ordnungsamt im Markdorfer Rathaus übernehmen (wir berichteten am Samstag). Am späten Montagnachmittag wurde er von Riedmann offiziell vorgestellt.

Ein dreiviertel Jahr der Vakanz in der Amtsleitung haben die Mitarbeiter hinter sich. Anlass für Riedmann, ihnen einen herzlichen Dank auszusprechen. Das Alltagsgeschäft sei "erstklassig" bewältigt worden und auch die ein oder andere Sonderaufgabe. "Krisensituationen schweißen einfach zusammen", urteilte Riedmann über die schwierigen Monate nach Bruggers krankheitsbedingtem Ausscheiden. Die Kolleginnen und Kollegen im Amt hätten Verantwortung übernommen, es sei ein starker Teamgeist zu spüren gewesen.

Auf den baut nun Hess, der sich nach 23 Jahren als Amtsleiter in Pfullendorf umorientieren muss, sich aber auf die neue Herausforderung freut. Vor allem, was das immer präsente Verkehrsthema anbelange, werde Markdorf "kein einfaches Pflaster" sein, bekannte er: "Aber ich traue mir das zu." In Markdorf werde er "mit Bedacht" vorgehen, wenn es um die Themen Vollzugsdienst, Blaue Zone oder auch Verkehrskonzept gehe. "Meine Erfahrungen in Pfullendorf werden mir dabei sicher helfen", gibt er sich überzeugt. In Pfullendorf war er zugleich Leiter der unteren Verkehrsbehörde, im Bodenseekreis ist sie im Landratsamt angesiedelt. Ein wichtiges Stichwort sei für ihn in der Verwaltungsarbeit Transparenz.

Die könne beim Umzug des Rathauses ins Bischofsschloss auch mit der Einrichtung eines Bürgerbüros gefördert werden. In Pfullendorf gibt es ein solches bereits. Darin ist er sich auch mit Riedmann einig, der sich ebenfalls ein Bürgerbüro wünscht. Allerdings eines modernen Zuschnitts, das etwa in einem "Back-office"-Bereich auch vertrauliche Vier-Augen-Gespräche ermögliche.

In der ersten Bewerberrunde, so Riedmann, sei die Resonanz noch "sehr dünn" gewesen. "Da waren wir frustriert." Mit der zweiten, dann mit der Aussicht auch auf höhere Dotierung nachgebesserten Ausschreibung habe man aber ein "richtig gutes Bewerberfeld" bekommen. Rund zehn ernsthafte Bewerber seien es gewesen, mit einer "guten Qualitätsdichte". Einen 53-Jährigen auszuwählen, ist auch für eine Verwaltung nicht alltäglich. Doch Hess habe mit Erfahrung und Kompetenz überzeugt – auch den Gemeinderat, der, so Riedmann, dann auch erkannt habe, dass "Erfahrung und Routine bei dieser Vielfalt an Aufgaben wertvolle Eigenschaften sein können".

"Ich finde es großartig, dass wir jemanden mit einer hohen Kompetenz bekommen, der in den nächsten eineinhalb Jahrzehnten noch einmal eine Ära gestalten kann", so Riedmann. Hess nimmt die Altersfrage gelassen: "Ich denke, auch in meinem Alter kann man noch einmal eine neue Herausforderung annehmen." Hess wird die selben Aufgaben wie Brugger haben, am 1. September ist sein erster Arbeitstag.

