Markdorf Danksagung mit Beethovens Für Elise

Das Vorstands-Team der Förderstiftung der Musikschule übergibt Direktor Gerhard Eberl eine großzügige Spende.

Die Musikschule Raumschaft Markdorf darf sich über ein vorweihnachtliches Geschenk freuen. Als spendable Weihnachtsmänner agierte das Vorstand-Team der Förderstiftung der Musikschule. Die Vorstandsmitglieder Gerhadt Barisch und Edgar Sieber sowie Kuratoriumsmitglied Martin Schmid übergaben Musikschuldirektor Gerhard Eberl einen Scheck in Höhe von 6000 Euro. Der Erlös stammte aus dem Stiftungszins sowie aus Spenden und zwei Benefizkonzerten der Musiklehrer.

„Unter den Spendern haben wir eine Dame, die uns seit Jahren sehr großzügig unterstützt“, hob Edgar Sieber hervor. Im Schnitt kommen der Musikschule somit zwischen 4000 und 5000 Euro zugute, daher ist man seitens der Stiftung besonders stolz, in diesem Jahr eine höhere Summe an die Musikschule überweisen zu können, freute sich Vorstandsmitglied Edgar Sieber.

„Wir können diese jährliche Unterstützung der Stiftung sehr gut gebrauchen, es ist mir wichtig, dass soviel Kinder als möglich davon profitieren“, zeigte sich Musikschuldirektor Eberl dankbar. Mit dem Geld werden benötigte Unterrichtsmaterialien oder Instrumente angeschafft sowie Schüler unterstützt. Im nächsten Jahr sei das Ziel der Stiftung, so viel Geld zusammenzubekommen, dass die Musikschule ein hochwertiges Instrument anschaffen kann, erklärt Gerhard Barisch. Dabei hofft das Stiftungs-Team auf weitere Spenden. Vor Freude über die Spende stimmte Musikschuldirektor Gerhard Eberl am Klavier das Stück „Für Elise“ von Ludwig van Beethoven an.

Informationen im Internet: www.musikschule-markdorf.de