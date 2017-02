Markdorf Daniela Bartha und ihr Wissen rund um Kräuter

Daniela Bartha bietet in Markdorf einen Erlebnis-Kräuter-Vortrag und Wanderung im März an. Im SÜDKURIER-Gespräch stellt die Kräuterführerin das Programm vor.

Markdorf (büj) Daniela Bartha bestellt bloß heißes Wasser. Weder einen Kaffee noch einen Tee hat sie haben wollen. Der Grund: Sie ist per Bahn gekommen. Aus dem Allgäu, wo sie wohnt. Ihre Jugend hat Daniela Bartha in Markdorf verbracht. Der Kaffee, der Tee für die Teilnehmer des Pressegesprächs kommt – und auch die Tasse mit dem heißen Wasser. Daniela Bartha holt ein kleines braunes Glas-Röhrchen aus ihrer Tasche, schüttet etwas von dessen Inhalt in ihre Tasse. "Unter anderem ist kleine Braunelle drin – und Salbei." Letzterer lässt sich denn auch leicht erschnuppern, in dem unter die Nase gehaltenen Röhrchen. "Entzündungshemmend", erklärt Daniela Barth. Wenn sie mit öffentlichen Verkehrsmittel unterwegs ist, habe sie stets eine Ampulle mit dieser Kräutermischung dabei. Das schütze vor Infekten. "Aber", so fügt sie mit einem wissenden Schmunzeln hinzu, "es ist kein Tee für Anfänger."

Eine Anfängerin ist Daniela Bartha ganz gewiss nicht. Seit Jahren schon befasst sich die studierte Musikerin mit Pflanzen. Von ihren Studien- und Wanderjahren – auch durch die Vereinigten Staaten – zurück, ist sie ins Allgäu gezogen. Ganz gezielt, wie sie erklärt. "Weil es im Allgäu alles an Kräutern gibt, was ich brauche. Daniela Bartha sammelt Pflanzen. Und nicht nur das: sie leitet andere an, sich gleichfalls einzulassen auf die Natur und deren durch die Pflanzen vermittelten Heilkräften.

Am Samstag, 18. März wird Wildkräuterführerin Daniela Bartha im Haus im Weinberg einen "Erlebnis-Kräutervortrag" halten. Ein besonderes Erlebnis verspricht sie schon deshalb, weil sie den Abend gemeinsam mit Pietro Calò gestaltet. Calò, ebenfalls in Markdorf aufgewachsen, ist Psychologe – "und Geschichtensammler, schon von Berufs wegen." Für dieses Mal jedoch hat er keine Lebensgeschichten im engeren Sinne aufgeschrieben, sondern Erzählungen, Mythen, die mit ihren sprachlichen Bildern die Wechselwirkung von Mensch und Pflanzen schildern.

Wie Daniela Bartha betont, gehört sie nicht zu jenen Kräutersammlerinnen, die auf Wiesen und an Waldränder gehen, um mit möglichst üppiger Ernte nach Hause zu kommen. Ihr Anliegen sei ein gewisser Einklag. "Ich habe gelernt, dass man in der Natur etwas erspüren kann", erklärt die Kräuterführerin. Oftmals sei – sofern man genau hinhöre – das eigene Innere, das dorthin greifen lässt, wo im Moment auch ein Bedürfnis des Körpers liege. Solche Achtsamkeit verrät die Musikerin, deren Fähigkeit zu Harmonie, deren Suche nach Einklang mit anderen Mitspielern – zum Beispiel mit der Natur.

Der Votrag findet am 18. März, 20 Uhr, im Haus im Weinberg statt, die Führung ist am 19. März. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Parkplatz Gehrenbergturm.