Markdorf Damit der Narr gut schlafen kann: Sie organisieren die Unterbringung beim VSAN-Landschaftstreffen

Wilfried Welte und Rainer Steffelin organisieren die Unterbringung beim VSAN-Landschaftstreffen der Narren in Markdorf

Markdorf (nbu) Dass so viele auswärtige Narren nach Markdorf kommen und hier auch nächtigen wollen, hat die Organisatoren gefreut – aber auch an ihre Grenzen gebracht. "Wir sind anfangs aufgrund der Erfahrungen vom Landschaftstreffen 2005 von rund 700 bis 800 Betten ausgegangen", berichtet Wilfried Welte, der sich im Alleingang um die Schlafplätze in Hotels und Pensionen gekümmert hat. Dann wurden es 1100. Am Ende sind es 1826 Betten in 51 Quartieren geworden, die Welte zwischen Oberuhldingen, Beuren, Obersiggingen, Hefigkofen, Immenstaad und Friedrichshafen aufgetan hat. Eine enorme Leistung und jede Menge Arbeit. "Seit Mai 2015 war ich unterwegs, habe die meisten Quartiere persönlich aufgesucht", erzählt er. Zur gleichen Zeit ist Motorradmesse, das hat die Suche schwierig gestaltet.

Markdorf und Umgebung ist alles ausgebucht: ob Bischofschloss, Wirtshof, Linde oder Obsthof Steffelin, die Organisatoren haben jedes verfügbare Bett aufgetrieben. "Auch im Massenquartier haben wir mit weniger Anfragen gerechnet", gesteht Rainer Steffelin. Mit 16 Euro für die Übernachtung ist diese Art der Unterbringung für viele preislich attraktiv. Ihm fiel ein Stein vom Herzen, als im Spätsommer 2016 die Zusage für die beiden BZM-Hallen kamen. "So ist für die 900 Übernachtungsgäste kein Transport nötig in der Nacht", erklärt er. Für alle anderen wurden sieben Shuttlebus-Linien eingerichtet, die am Samstag, 28. Januar, stündlich von 23.30 Uhr bis 3.30 Uhr vom Bahnhof aus die Unterkünfte in den Außenbezirken anfahren. "Wir wollen schon alles richtig und gut machen und frühere Erfahrungen nutzen", gestehen die beiden Männer.

Unterstützt wurden sie von Zunftmitglied Franziska Knörrle, die den Kontakt zu den angemeldeten Zünften hält und Informationen weitergibt. Für die knapp 1000 Leute wird es am Sonntagmorgen ein Frühstück in der Stadthalle geben. Zeitgleich müssen die Turnhallen wieder aufgeräumt werden, damit am Montag in der Schule der Normalbetrieb weitergehen kann. "Es ist immer was in Bewegung, bis es ganz vorbei ist kann man sich nicht zurück lehnen", weiß Rainer Steffelin.