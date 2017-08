Markdorf Dalila Roel: "Ich hatte großes Lampenfieber"

Junge Syrerin blickt auf ihre Schulzeit in Markdorf zurück und ist stolz auf ihren Auftritt bei einer Musical-Aufführung der Musikschule. Nach dem Berufskolleg will sie Wirtschaft studieren.

Markdorf – Sie spricht flüssig. Da ist kein Suchen nach Wörtern. Da ist kein Nachdenken über den richtigen Fall, die passende Zeitform. Wenn Dalila Roel Deutsch spricht, klingt es fast so, als sei sie hier geboren. Tatsächlich aber lebt die 19-Jährige erst seit fünf Jahren in der Bundesrepublik – vier davon in Markdorf. Geboren wurde sie in Syrien. "Ich komme aus al-Hasaka, das ist eine Stadt im Norden", erklärt die junge Frau. Sie kommt aus einem Gebiet nahe der türkischen Grenze, in dem sich Aramäer und Kurden, Araber und Armenier mischen – und aus einer Stadt, in der sehr viele Christen leben.

Ihre langen dunklen Haare trägt die junge Frau offen. Dann und wann fährt sie mit der Hand hindurch – unwillkürlich. "Am wichtigsten ist es", so sagt sie, "am wichtigsten ist es, die Sprache zu beherrschen." Wie solle sie sich sonst mit den Menschen unterhalten? Jenen Menschen, denen sie, die Geflüchtete, in ihrer neuen Heimat begegnet. "Am Anfang ist es mir schon sehr schwer gefallen", erinnert sich Dalila Roel an die erste Zeit in der Schule. An nichts von dem, was sie in Syrien gelernt hatte, konnte sie anknüpfen. "Am Allerschwierigsten war das Rechen mit Textaufgaben", wenn sich vor die klare Sprache der arabischen Zahlen der Schleier aus unbekannten Vokabeln und nicht nachzuvollziehenden Wortendungen senkte. "Schritt für Schritt ist es gegangen", beschreibt die junge Syrerin das Lernen in der Vorbereitungsklasse. In jenem Unterricht, mit dem Kinder aus Migrantenfamilien für die Regelklassen fit gemacht werden. Die Artikel, die Verbformen, die ganze komplizierte Grammatik der deutschen Sprache werde in kleinen Häppchen aufgeteilt den Schülern sehr allmählich vermittelt.

Doch mindestens genau so wichtig wie die Erfahrung, dass sich die zunächst so unüberwindlich wirkenden Sprachbarrieren überwinden lassen, war für Dalila eine andere Erfahrung in der Vorbereitungsklasse. "Dort begegnen sich viele Kulturen", erklärt die 19-Jährige das Aufeinandertreffen von Schülern aus den diversen Krisenregionen der Welt mit Kindern und Jugendlichen, deren Migration nach Deutschland einen friedlichen Hintergrund hat.

Eine gewisse Aufgeschlossenheit, ja Offenheit gehöre dazu, blickt die junge Syrerin auf ihre erste Zeit in Markdorf zurück. So habe sie sich nicht lange geziert, als man ihr vorschlug, bei einer Musical-Aufführung der Markdorfer Musikschule in der Stadthalle mitzusingen. Es war nur ein verhältnismäßig kleiner Beitrag, "aber ich hatte großes Lampenfieber". Heute ist sie stolz darauf, sich dieser Herausforderung gestellt zu haben.

Dalila Roel, die mit einem Notenschnitt von 1,5 zu den Jahresbesten im Werkrealschulzweig des Markdorfer Schulverbunds gehört, führt diesen Erfolg zum Teil auf ihren Fleiß zurück. Eine große Rolle aber spielten die Lehrer. "Hier kümmert man sich um die Kinder, mir hat das sehr geholfen." Nun wird sie zwei Jahre lang das kaufmännische Berufskolleg in Friedrichshafen besuchen. "Danach würde ich gerne Wirtschaft studieren", erklärt Dalila Roel. Eines habe sie sich ganz fest vorgenommen: "Irgendwann wieder zurück nach Syrien zu gehen, um dort beim Wiederaufbau mitzuhelfen." Denn die Hoffnung, dass dort irgendwann wieder Frieden einkehrt, die wolle sie einfach nicht aufgeben, sagt die junge Frau.

Zur Person

Dalila Roel, 19, wurde in al-Hasaka, der Hauptstadt des gleichnamigen Regierungsbezirks im Norden Syriens geboren. 2012 kam sie mit ihren Eltern und ihren beiden Geschwistern in die Bundesrepublik. Seit 2013 lebt die Familie in Markdorf, wo Dalila Roel die Werkrealschule im Bildungszentrum besucht hat. 2014 trat sie als Sängerin im Kindermusical „Honk“ auf. Die 19-Jährige möchte nach dem Berufskolleg an der Fachhochschule Wirtschaft studieren.