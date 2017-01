Markdorf "Da war doch mal was...": Fasnet und Kunst treffen bei Ausstellung zusammen

Die Ausstellung "Da war doch mal was..." ist ab Samstag, 14. Januar, für alle Besucher geöffnet. In der Stadtgalerie zeigt die Historische Narrenzunft anlässlich des Landschaftstreffens viele Erinnerungsstücke sowie Werke von Bruno Müller und Roland Peter Litzenburger.

Narretei und Kunst stehen im Mittelpunkt der Ausstellung "Da war doch mal was...", die die Historische Narrenzunft anlässlich des Landschaftstreffens der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte organisiert. Gezeigt werden ab Samstag, 14. Januar, in der Stadtgalerie besondere Exponate aus dem Museum im Zunfthaus Obertor sowie Fundstücke aus den Archiven von Stadt und Pfarrei. Rund ums Landschaftstreffen sei angesetzt worden, sagt Pfarrer Ulrich Hund. Die Geschichte der Markdorfer Fasnet wird beleuchtet und schließlich der Bogen zu Künstlern geschlagen, die sich mit der fünften Jahreszeit beschäftigt haben. So können sich die Besucher ebenfalls auf Werke von den beiden verstorbenen Künstlern Bruno Müller und Roland Peter Litzenburger freuen. Ausgestellt wird unter anderem das Müller'sche Werk, das die Markdorfer Narren im Rahmen zeigt. Hans und Renate Schleicher haben dies der Historischen Narrenzunft geschenkt.

Auf das Werk "Christus der Narr" aus dem Jahr 1978 von Roland Peter Litzenburger ist die Gottesdienstgruppe bei ihren Recherchen gestoßen. Litzenburgers Werke beschreibt Pfarrer Ulrich Hund als auffallend farbenfroh. Dornenkronen und Masken tauchen in den Bildern auf. Bei Bruno Müller sieht er den Bezug zur Musik und den neckischen Gesten der Oper. "Es gibt einen dezidierten Einfluss auf die schwäbisch-alemannische Fastnacht", so Hund. Gemeinsam mit Herta Köhler und der Alten Garde gehört er zur Arbeitsgruppe, die die Ausstellung konzipiert und organisiert hat. "Die Arbeitsgruppen dürfen und sollen eigenständig arbeiten", umschreibt Zunftmeister Dietmar Bitzenhofer das emsige Schaffen in allen Bereichen. Viele Aufgaben wurden für das Narrentreffen Ende Januar in Markdorf auf viele Schultern verteilt.

Einige Handgriffe sind bis zur nicht öffentlichen Vernissage der Ausstellung noch zu tätigen. Leihgaben von befreundeten Zünften müssen passend positioniert werden. Narrenzeitungen und Fotos liegen schon zum Aufhängen bereit. Und die Arbeitsgruppe sehnt letzte Ausstellungsstücke aus privatem Besitz herbei. Beinahe im Wetteifer wurde nach den außergewöhnlichsten "Schmankerln" gesucht. "'Da war doch mal was...' ist ein Titel, in den man relativ viel reinpacken kann", sagt Zunftmeister Dietmar Bitzenhofer. Die Markdorfer Narren zeigen mit der Ausstellung, wie sich die Fasnet verändert hat und wie vielfältig sie ist: Im unteren Bereich der Stadtgalerie können die Besucher aktuelle Häser und Masken an Schaufensterpuppen und an Miniaturpuppen bewundern. Hänseler, Kaujohle, Narrenbolizei, Narrenbüttel und all die anderen Figuren werden gleichermaßen gewürdigt. Ebenfalls gezeigt wird der Herstellungsprozess von Masken – vom Holzblock zur Larve – und dem Hänseler-Häs. Das Markdorfer Narrenbuch von 1885 liegt ein paar Meter weiter in einem Schaukasten. Kopien wurden eigens organisiert. In diesen kann während der Dauer der Ausstellung geblättert werden. Neben dem Narrenbuch liegt die Bürgermedaille, mit der die Narren im Jahr 2000 für die Renovierung des Obertors ausgezeichnet wurden, und an den Wänden hängen Plakate mit Narrenfiguren und Narrenmarsch. Im oberen Bereich finden sich schließlich die Werke von Bruno Müller und Roland Peter Litzenburger. Pfarrer Ulrich Hund ist die Begeisterung angesichts der Originale anzumerken. Er überrascht mit Ausführungen zur Fastnachtsforschung und deutet erste Bezüge zum Festgottesdienst mit den Narren an.

Umfassend hat sich die Arbeitsgruppe für die Ausstellung mit der Fasnetsgeschichte beschäftigt. "Jedes einzelne Ausstellungsstück könnte etwas erzählen", sagt Herta Köhler. Sie freut sich darauf, dass die Exponate in der Stadtgalerie der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Öffnungszeiten

Die Ausstellung "Da war doch mal was..." feiert morgen zwar nicht öffentlich Vernissage, ist ab Samstag, 14. Januar, aber für alle Besucher geöffnet. Bis einschließlich Sonntag, 5. Februar, werden die vielen Erinnerungsstücke in der Stadtgalerie, Ulrichstraße 5, zu sehen sein. Die Öffnungszeiten der Stadtgalerie sind donnerstags und samstags jeweils von 10 bis 13 Uhr sowie sonntags von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt zur Ausstellung ist kostenlos.