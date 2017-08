Markdorf Containeranlage für Grundschule Leimbach: Gute Lösung für die Zukunft

Die Containeranlage für die Grundschule Leimbach deckt Platzbedarf ab kommendem Schuljahr den Platzbedarf. Der Elternbeirat wünscht sich eine sachliche Debatte um den Schulausbau.

Claudia Schmucker ist es wichtig, Fakten zu schaffen und Gerüchte rund um den Schulausbau in Leimbach aus dem Weg zu räumen. Daher hat die Elternbeiratsvorsitzende der Grundschule zum Pressegespräch eingeladen. "Wir sehen die ganze Situation mit einem lachenden und einem weinenden Auge", sagt Schmucker, Mutter von zwei Grundschülern. Auch andere Mütter vom Elternbeirat und Rektorin Julie Adam nehmen an dem Gespräch teil. Generell habe man in den vergangenen Wochen das Gefühl gehabt, dass sich die Debatte um den Schulausbau unnötig erhitzt habe, so Schmucker. Auch vermisse sie bei manchen Bürgern in Gesprächen eine gewisse Fachkenntnis und ihr begegne Unverständnis darüber, warum an der Schule plötzlich mehr Platz benötigt werde. Bei öffentlichen Informationsveranstaltungen und Ortschaftsratssitzungen sei das Interesse laut Claudia Schmucker gering gewesen.

Fakt ist: An den beiden Markdorfer Grundschulen ist der Platz bekanntlich zu eng. Daher läuft seit vielen Monaten eine Diskussion um die Schulerweiterung. Zeitweise wurde sogar über einen dritten Schulstandort gesprochen, den es definitiv nicht geben wird. Um die Kinder besser zu verteilen, besuchen auch Ittendorfer Kinder die Grundschule Leimbach. Weiteren Zuwachs gab es durch die Flüchtlingskinder, die im Steibensteg wohnen und in Leimbach integriert werden sollen. Insgesamt 130 Kinder werden es voraussichtlich ab September sein. "Eine Schule braucht eine gewisse Größe, sie muss bunt bleiben und man muss sich austauschen können", sagt Rektorin Julie Adam. Doch dafür müssen auch die entsprechenden Räume vorhanden sein.

Im vergangenen Schuljahr gab es fünf Klassen, aber nur vier Klassenzimmer. So wurden die Zweitklässler in der Küche unterrichtet. "Das war nicht weiter schlimm. Aber uns fehlte ein Ausweichraum", berichtet Adam. Das Kollegium, die Schüler und die Eltern hätten ein sehr gutes Miteinander und man sei in dieser Zeit noch enger zusammengerückt. Da es aber im kommenden Schuljahr acht Klassen geben wird, musste eine andere Lösung her. Der Gemeinderat hatte sich für eine Containeranlage entschieden, die erweitert werden können, wenn der Schulausbau ansteht. Bis dieser fertig ist, kann es noch einige Jahre dauern, erst muss die Entscheidung darüber fallen, ob es einen kompletten Neubau oder einen Teilabriss und Anbau geben soll.

"Unser Dank gebührt der Stadt Markdorf", sagt Claudia Schmucker. "Mit den Containern können wir die nächsten Jahre leben. Die sind sehr gut ausgestattet und klimatisiert. Da haben sich alle Beteiligten große Mühe gegeben." Ab Herbst werden dort die beiden dritten Klassen, eine vierte Klasse und die Vorbereitungsklasse unterrichtet. Für die beiden zukünftigen Viertklässler Alessia und Laurens eine Situation, die ihnen bekannt vorkommt. Sie waren während des Kindergartenneubaus St. Josef bereits in einer Containeranlage untergebracht. "Das war eigentlich ganz cool. Nur manchmal etwa laut", erinnert sich Laurens, der sich auf das kommende Schuljahr freut. Weniger erfreulich war für ihn der Anblick, als die ersten Bagger anrückten, Spielgeräte abgebaut und die Fußballwiese zur Baustelle wurde. "Da waren die Kinder etwas traurig", sagt seine Mama Ute Glocker. Doch Julie Adam hat gute Neuigkeiten für den Neunjährigen: "Wir werden neue Spielgeräte bekommen und alles wird wieder aufgebaut". Auch die neunjährige Alessia ist voller Vorfreude. "In den Containern soll es wieder einen Musikraum geben und Platz, wo wir in Ruhe lesen können." Julie Adam bestätigt, dass es einen sogenannten "Flexi"-Raum geben wird, der je nach Bedarf genutzt werden kann.

Bis es soweit ist, muss die Schule zum Schuljahresbeginn noch mal für kurze Zeit zusammenrücken. Die Containeranlage ist Ende September bezugsfertig. "Wir sehen das entspannt, das können wir durch ein gutes Konzept kurzfristig auffangen", so Julie Adam. Nun möchten Kollegium, Eltern und Schüler einfach positiv in die Zukunft schauen und in Ruhe arbeiten können.

Blick ins Archiv

Die Grundschule Leimbach ist in diesem Jahr 25 Jahre alt, 1992 wurde sie eingeweiht. Vor der Entscheidung zum Neubau hatte es Ende der 1980er Jahre viele Diskussionen gegeben. In einem SÜDKURIER-Artikel zur Eröffnung der Schule am 5. Oktober 1992 heißt es, dass sowohl Bürgermeister Bernd Gerber als auch Schulamtsdirektor Konrad Oker, an die hitzigen Diskussionen über unterschiedliche pädagogische Ansätze erinnerten.

Der Neubau war in eine günstige schulpolitische Phase gefallen, schrieb der SÜDKURIER am 4. September 1992. Der damalig Kultusminister Gerhard Mayer-Vorfelder hatte 1986 die Aktion "Wiedereinrichtung kleiner Grundschulen" gestartet. So kamen Überlegungen für einen Bau einer Grundschule im Stadtteil Riedheim auf, verbunden mit einer Reduzierung des Raumprogramms für die vorgesehene Erweiterung der Jakob-Gretser-Grundschule. Dieser Gedanke wurde durch die Tatsache unterstützt, dass für einen Neubau ein Zuschuss in Aussicht gestellt wurde. In einer "lebhaften öffentlichen Ortschaftsratssitzung im Februar 1989 signalisierte Riedheim eine weitgehend einhellige Zustimmung zu einer eigenen Grundschule", schreibt der SÜDKRUIER. Damit waren die Weichen für die entsprechende Entscheidung des Gemeinderats gestellt.

Die Kosten für die Grundschule gab Bürgermeister Bernd Gerber damals mit 4,3 Millionen Mark an, 300 000 Mark entfielen auf die Einrichtung. (shn)