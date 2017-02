Markdorf Christliche Themen auf dem Wochenmarkt

Marktlücke nennen die beiden großen Kirchen in Markdorf ihr ökumenisches Angebot: Einmal im Monat stellen sie sich mit einem Klapptisch zwischen die Stände auf dem Wochenmarkt, um mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen.

Markdorf (büj) Die Sonne scheint, die Leute sind nett. "Jetzt fehlt nur noch der Kaffee", findet Karin Kaut. Die junge Frau hat sich am Stand von Stefania Menga und Johannes Treffert eingefunden. Der Vikar und die Gemeindereferentin vertreten heute die katholische Seite. Nach dem Religionsunterricht an der Schule wird auch Pfarrer Tibor Nagy hinzukommen. Denn heute ist Markttag. Und einmal im Monat stellen sich Geistliche der beiden großen Kirchen mit einem Klapptisch zwischen die Stände. Marktlücke nennen sie dieses ökumenische Programm. "Wir wollen mit den Leuten sprechen – außerhalb der Kirchenmauern", erklärt Gemeindereferentin Menga. Vikar Treffert ergänzt: "Dabei stehen wir nicht immer an derselben Stelle, das wechselt."

Hält Karin Kaut am Marktlücken-Stand an, um zu plaudern, "weil es hier voll nett ist", so wendet sich Nina Eisenmann mit einer Frage an Stefania Menga und Johannes Treffert. Die junge Frau mit dem Kinderwagen hatte das Thema der heutigen Marktlücke gelesen: "Kirche und Fasnacht – passt das?" Nina Eisenmann möchte wissen, ob die Fasnacht überhaupt religiöse Hintergründe hat. Sie und ihre Familie kommen aus Norddeutschland, wo man das närrische Treiben in dieser Form nicht kennt. "Und schon gar nicht beim Gottesdienst", wie Nina Eisenmann dies während des großen Narrentreffens in St. Nikolaus erlebt hat.

Stefania Menga klärt auf. Sie spricht über die Fastenzeit, über die Ausgelassenheit vor Beginn der 40-tägigen Enthaltsamkeit. Nachdem die junge Mutter weitergegangen ist, erklärt Stefania Menga: "Man erfährt viel von den Menschen." Vielleicht gerade, weil die Marktlücken-Seelsorger auf keinen zugehen, sondern abwarten. So habe zum Beispiel ein Herr aus einer pietistisch geprägten Gegend vom Kulturschock berichtet, den ihm die Markdorfer Fastnacht vermittelt hat. Lange habe er gebraucht, um sich an die närrischen Sitten zu gewöhnen. Treffert ist gewiss, "dass Jesus mitgefeiert hätte – er war ja ein froher Mensch." Jemand ganz ohne Berührungsängste, weder gegenüber Außenseitern, noch gegenüber solchen, die sich sonderbar verhielten. "Für mich geht das also unbedingt zusammen: Kirche und Fasnacht", erklärt Johannes Treffert, während Stefania Menga nickt. Auf ihrem Tisch haben die beiden bunte Zettel ausgelegt. Darauf sind Gedanken über das Maskentragen gedruckt. Sie sollen Denkanstöße für die heutige Marktlücke sein. Doch scheint es, als hätten die Stehenbleibenden die weniger nötig. Die Gespräche fließen auch so.

Feste Termine gibt es nicht für die Marktlücke. Sie findet statt, wenn die Geistlichen eine gemeinsame Lücke im Terminkalender haben.