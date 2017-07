Markdorf Chinesisch Lernen beim Frühstück

Ke Köker-Wu unterrichtet eine kleine Gruppe im Mehrgenerationenhaus in ihrer Muttersprache Chinesisch.

Markdorf (büj) Es geht also auch auf Chinesisch! Der Unkundige erkennt natürlich kein Wort, keine Silbe, keine Bedeutung. Wer nicht weiß, wie man im Reich der Mitte spricht, für den verschwimmt nun alles in fröhlich-zirpendem Singsang. Und irgendwie scheint sich am gehörten Beispiel zu verstärken, was Ke Köker-Wu eben noch gesagt hat. Als sie von der großen Schwierigkeit sprach, die die chinesische Sprache bereitet. Weil es da so viele Wörter gibt. Weil deren Aussprache so schwierig ist. Die Art, wie die Wörter betont werden, verändert deren Bedeutung.

Und doch ist sofort klar, was Oliver, Ryan, Christian und Tsang Wai Kwan Michelle, die Mutter von Ryan, gerade singen. Buchstäblich wohlgemerkt – zur Melodie von "Zum Geburtstag viel Glück". Schließlich feiert Ke Köker-Wu heute Geburtstag. Weshalb die drei Schüler ihrer Lehrerin alles Gute wünschen. Und wie es scheint, haben die drei so gut gelernt, dass Tsang Wai Kwan Michelle überhaupt nicht helfen musste bei dem kleinen Ständchen für Ke Köker-Wu.

Seit zwei Jahren schon unterrichtet die gebürtige Chinesin aus Chong Quing ihre Muttersprache. Ihre Kurse bietet sie im Markdorfer Mehrgenerationenhaus an. "Viel mehr als drei, vier Schüler dürften es gar nicht sein", erklärt Ke Köker-Wu. Warum, wird rasch klar: ihre Methode ist der Alltag. Nicht weil heute ihr Geburtstag ist, sondern weil heute das Thema Frühstück auf dem Lehrplan steht, liegen Messer, Teller, Brötchen, Butter und Marmelade bereit. Natürlich gibts auch grünen Tee. Chá heißt der und wird aus bi getrunken. Auf die ian bao, Brötchen, kommt erst huán you, Butter, dann lai lao, Käse, oder fung mi, honig, oder aber quo jiang, Marmelade. Das alles steht auf dem großen Karton an der Wand aufgeschrieben – in lateinischer, aber auch in chinesischer Schrift. Auch die Schrift lernen Oliver, 8, Ryan, 9, und Christian, 8, fleißig. "Weil wir unbedingt nach China wollen", erklärt Oliver. "Mein Vater hat enge geschäftliche Verbindungen dort hin." Das hat das Interesse des Sohnes geweckt. Seine Freunde lernen mit. Kein Wunder: Der Spaß an Ke Köker-Wus Alltags-Lehr-Methode ist doch sehr ansteckend.