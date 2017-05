Markdorf Carmen Novak-Kokalj stellt im Hotel Bischofsschloss aus

Bilder der Künstlerin Carmen Novak-Kokalj sind ab Freitag, 12. Mai, im Hotel Bischofsschloss zu sehen. Die Vernissage ist um 19 Uhr. Die Bilder hängen noch bis Oktober.

Markdorf (büj) Kaffeduft gibt's im Hotel Bischofsschloss nicht nur aus der Tasse. In nächster Zeit kommt er auch von der Wand, wenn dort ein Bild von Carmen Novak-Kokalj hängt, das die ab heute im Restaurant ausstellende Künstlerin aus Ravensburg mit Kaffee gemalt hat. "Ich arbeite gerne mit Instant-Kaffee", erklärt Novak-Kokalj, "das bringt so schöne warme Töne."

Den Kaffee vermalt die Künstlerin kalt, als dicke Lasur, die sie über die Leinwand schüttet, sodass ein kräftiges Braun herabfließt. Dem stellt sie anschließend mit Wasser weitere, dann in der Regel verdünnte Farbflächen bei. Die Konturen arbeitet sie mit Tusche oder anderem Material nach – je nachdem, worauf sie gerade Lust hat.

"Ich bin ein sehr impulsiver Mensch", erklärt Carmen Novak-Kokalj. Tatsächlich gelingt es kaum, ihre von vielen Gesten begleiteten Erläuterungen einzufangen, so schnell folgen die aufeinander. Zum Nachfragen bleibt kaum Zeit, da eilt die Künstlerin schon zu einer neuen Arbeit, um zu demonstrieren, wie breit die Palette ihrer Techniken ist. Die reicht vom Aquarell-Bild – "hat mich auf die Dauer nicht befriedigt" über Aquarell- und Öl-Malerei bis hin zu Airbrush und Collagen. Am liebsten, so scheint es jedenfalls, wendet sie aber Mischtechniken an. So entstehen Landschaften, Stadtansichten, Stillleben, Porträts und gerne auch Abstraktes. Und fast überall springen dem Betrachter leuchtende Farben, starke Kontraste, ausdrucksstark Gestisches entgegen.

Das Ausstellungsplakat zeigt ein Bild von Ljubljana, wo Carmen Novak-Kokalj geboren wurde. Seit 1988 lebt sie in der Bundesrepublik. Aber es zieht sie immer wieder zurück in ihre Geburtsstadt, in der ihre Eltern immer noch leben. "Sie werden da sein zur Vernissage", freut sich die Künstlerin. Über das viele Rot auf Carmen Novak-Kokaljs Ljubljana-Bild werden sie sich nicht wundern, selbst die Ljubljana, der gleichnamige Fluss fließt in sattem Rot. "Rot ist schließlich die Farbe der Liebe", erklärt die Künstlerin. Sie malt, um ihre Empfindungen zu verarbeiten – und möchte die Betrachter ihrer Bilder erfreuen.

Die Vernissage im Hotel Bischofsschloss ist am heutigen Freitag, 12. Mai, 19 Uhr. Die Bilder hängen noch bis Oktober.