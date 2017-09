Markdorf Carlo Busiello findet Urlaub "etwas langweilig"

Carlo Busiello aus Markdorf geht gern arbeiten. Urlaub findet er etwas langweilig. Warum, das erzählt der 34-Jährige, der mit einer geistigen Behinderung lebt, im Kaffee-Gespräch mit SÜDKURIER-Mitarbeiter Jan Manuel Heß.

Herr Busiello, wie geht es Ihnen? Sie haben gerade Urlaub, genießen Sie ihn?

Mir geht es gut, aber Urlaub ist schon etwas langweilig. Insgesamt drei Wochen habe ich. Ich bin viel am See gewesen. Und manchmal helfe ich meiner Mama beim Putzen.

Sie finden Urlaub langweilig, gehen lieber arbeiten. Macht das mehr Spaß?

Oh ja, auf jeden Fall. Arbeiten macht Spaß. Ich mache verschiedene Sachen und habe immer zu tun.

Wo arbeiten Sie?

Bei Pfingstweid in der Werkstatt in Rohrbach.

Was machen Sie da genau?

Ich schneide LED-Lichtbänder nach Vorgabe und verpacke sie dann auch. Und dann darf ich sie auch mit dem Hubwagen bereitstellen. Dafür habe ich einen Führerschein gemacht.

Haben Sie das von Anfang an gemacht?

Nein, ich war auch mal in der Holzwerkstatt, aber da hat es mir nicht gefallen.

Mögen Sie Maschinen lieber?

Ja, Holz ist nicht mein Ding. In Rohrbach macht die Arbeit mit den Maschinen mehr Spaß. Und auch der Hubwagen.

Wie lange machen Sie das schon?

Seit 2001 gehe ich arbeiten.

Und wie lange können Sie sich vorstellen zu arbeiten?

So lange es geht, bis ich zu alt bin. (lacht)

Wie sieht so ein Arbeitstag aus?

Morgens um 8 Uhr kommt der Fahrdienst und der bringt mich und die anderen nach Rohrbach. Dann gucke ich auf meine Aufträge und fange mit meiner Arbeit an. Um 16 Uhr ist Feierabend und der Fahrdienst bringt mich wieder nach Hause.

Bis vor die Haustür?

Nein, zur Bushaltestelle. Dort wartet dann meine Mama und holt mich ab. Sie bringt mich auch morgens zur Haltestelle.

Das ist ja ziemlich lieb und aufmerksam von Ihrer Mutter. Sie sitzt ja jetzt auch hier bei unserem Gespräch dabei. Wie wichtig ist sie denn für Sie?

Ohne Mama wäre es schwierig für mich. Ich bin froh, dass sie für mich da ist.

Zu Hause bei Mama ist es bestimmt sehr schön und bequem. Aber haben Sie sich schon mal überlegt, vielleicht in eine betreute Wohngruppe zu ziehen?

Nein, zu Hause sind Mama und Oma.

Familie ist wichtig?

Oh ja, mit der Oma und meinem Onkel bin ich früher im Sommer zur Familie nach Sizilien gefahren. Das war immer schön.

Was machen Sie in Ihrer Freizeit und am Wochenende?

Ich gehe oft mit meiner Mama spazieren, schwimmen und zum Tanzen ins Lemon.

Zum Tanzen ins Lemon?

Ja, das macht viel Spaß. Ich mag Musik sehr und auch Tanzen.

Welche Musik hören Sie denn am liebsten?

Ich finde Helene Fischer am besten. Die hat eine schöne Stimme und die Lieder sind toll.

Und haben Sie auch einen Lieblingsfilm?

Ja, ich gucke ganz oft den Film Titanic. Den habe ich noch auf Videokassette.

Zur Person

Carlo Busiello wurde im November 1982 mit einer geistigen Behinderung in Friedrichshafen geboren und ist in Markdorf aufgewachsen. Nach einer spracherzieherischen Therapie in Wilhelmsdorf absolvierte er eine Ausbildung zum Verpackungstechniker. Er lebt zusammen mit seiner Mutter Anna Lombardo in Markdorf und arbeitet in einer Werkstatt von Pfingstweid in Rohrbach. Pfingstweid ist eine diakonische Einrichtung für Menschen mit geistigen und körperlichen Einschränkungen am Bodensee. Die Hobbys von Carlo Busiello sind spazierengehen, schwimmen und tanzen. Während des Gesprächs war Carlo Busiellos Mutter anwesend. (jmh)