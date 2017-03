Markdorf CDU: Südumfahrung muss kommen

Der Markdorfer Stadtverband fordert eine "Rückkehr zu objektiver Diskussion"

Markdorf (sk/gup) In der Diskussion zur Südumfahrung meldet sich nun auch der CDU-Stadtverband zu Wort. „Mit Erstaunen verfolgen wir die derzeitige Diskussion rund um die Südumfahrung“, stellt Vorsitzende Susanne Schwaderer fest. Zwar hätte auch die CDU sich gewünscht, dass Ex-Bürgermeister Bernd Gerber die Unterzeichnung der Finanzierungsvereinbarung mit dem Landkreis bekanntgegeben hätte, dennoch „finden wir es unverantwortlich, wenn manche Gruppierungen nun versuchen, das gesamte Projekt deshalb in Frage zu stellen.“, so Schwaderer weiter. Nach jahrzehntelangem Ringen sei die Straße endgültig rechtskräftig und die CDU wünsche sich gerade von den Gegnern, dies zu akzeptieren. „Wir fordern alle Beteiligten dazu auf, die künstliche Aufgeregtheit ad acta zu legen und zu einer sachlichen, objektiven Diskussion zurückzukehren“, so Schwaderer. Es sei zwar "wenig erfreulich", dass sich der Planungsprozess so lange hingezogen habe und die Straße inzwischen deutlich teurer sei, als ursprünglich geplant. Doch liege das nicht zuletzt daran, dass es "unglaubliche" 2450 Einwendungen gegen die Planfeststellung gegeben habe, die eine dreijährige Verzögerung mit sich gebracht hätten, so die CDU.

Dazu käme, dass die grün-rote Landesregierung den Zuschuss zu solchen Kreisstraßen von 60 um ein Drittel auf nur noch 40 Prozent reduziert habe. „Durch die von Grün-Rot geänderte Förderpraxis müssen der Landkreis und wir als Stadt Markdorf nun einige Millionen Euro mehr tragen, als ursprünglich geplant“, so Schwaderer. Dazu komme, dass die Baukosten stark gestiegen wären. Die Verzögerung habe also zu „doppelten“ Kostensteigerungen geführt: Zu Mehrkosten durch gestiegene Baupreise und durch das teure Einspruchsverfahren. „An dieser Stelle sollte man nicht vergessen, dass der Gemeinderat in der mittelfristigen Finanzplanung bereits rund fünf Millionen für die Südumfahrung eingestellt hat“, ergänzt Susanne Sträßle, Beisitzerin im Stadtverband und CDU-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat. Für die Mehrheit der Markdorfer CDU sei "völlig klar, dass eine Entlastung zeitnah kommen muss und man insbesondere für die Bedenken der Ittendorfer Verständnis haben müsse".