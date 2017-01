In 2017 geht es um Neuanfänge, Chancen, Unabhängigkeit und erneute Anläufe zu alten Zielen. Warum das so ist, erklärt der Markdorfer Business Coach Roland M. Löscher im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

2017 hat gerade erst angefangen und viele Menschen blicken voller Zuversicht und Optimismus ins neue Jahr. 2016 ist vorbei und es hat bei vielen das Gefühl hinterlassen, kein gutes Jahr gewesen zu sein. Diesen Eindruck bestätigt Roland M. Löscher, der stets zu Jahresbeginn Tipps für die SÜDKURIER-Leser gibt, wie sie mit Vorsätzen umgehen und Ziele erreichen können. "Das vergangene Jahr war kein leichtes", sagt der Markdorfer Business Coach und begründet dies auch mit der Numerologie. Die Quersumme von 2+0+1+6 ergibt 9, sie ist die letzte einstellige Zahl und symbolisiert den Übergang in eine neue Ebene. 2017 könne man nun durchstarten, mehr positive Energie sei vorhanden. "Manchmal wundert man sich, warum man sich so viel Mühe gibt und sich schwertut. Dabei muss man eigentlich nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein", so Roland M. Löscher.

Das universelle 1er Jahr (2+0+1+7=10=1+0=1) ist der Beginn eines neuen globalen Neun-Jahres-Zyklus. Es geht um Neuanfänge, Chancen, Unabhängigkeit und erneute Anläufe zu alten Zielen. "Immer da, wo es um etwas Neues geht, unterstützt uns die Energie des 1er-Jahres", erklärt er. 2017 sei also das ideale Jahr für einen Neubeginn. Das könnte bedeuten, ein neues Hobby zu beginnen, ein Instrument zu lernen, eine Zusatzausbildung zu beginnen, ein Buch zu schreiben, einen neuen Urlaubsort auszuwählen, das Haus oder Wohnung zu sanieren oder eine neue Sprache zu lernen, zählt Roland M. Löscher einige Beispiele auf.

Er hatte sich 2016 zum Ziel gesetzt, zwei Bücher zu veröffentlichen. Nachdem sein alter Verlag allerdings keine Ratgeber mehr publiziert, musste sich Roland M. Löscher einen neuen Verlag suchen. In seinem Buch, das nun in diesem Jahr erscheinen soll, geht es darum, wie man der Held in seinem eigenen Leben wird. "Ein Held ist mutig, lässt Altes hinter sich, ist abenteuerlustig, macht neue Erfahrungen und meistert diese", sagt der Coach. Jeder Mensch sollte sich laut Roland M. Löscher überlegen, was sein ganz persönlicher Herzenswunsch sei und wie man diesen erreichen kann. Dabei sei es vor allem wichtig zu verstehen, warum manche Sachen vielleicht bislang nicht so funktioniert haben, wie man sie sich vorgestellt hat.

Gerade das Thema "Verstehen" ist Roland M. Löscher im vergangenen Jahr in seinem Berufsleben verstärkt begegnet. "Die Mitarbeiter setzen nicht das um, was wir in den Meetings besprochen haben", "Mein Beruf ist mit zu anstrengend geworden, es fehlt mir an Freude und Motivation", "Ich plage mich mit Ängsten und Sorgen" sind Klagen, die er als Berater seiner Coaching-Akademie zunehmend hört. "Wenn ich dann frage, was die Gründe dafür sein mögen, treffe ich häufig nur auf Annahmen", berichtet Löscher.

Zu oft werde versucht, das Verhalten anderer zu verändern, ohne zu verstehen, was die Gründe für dieses Verhalten sind. Verstehen können und verstehen wollen sind laut Löscher Schlüsselkompetenzen. Jedes menschliche Verhalten hat einen Grund – ob bewusst oder unbewusst. Für nachhaltige Erfolge und eine größere Effektivität bei der Erreichung von Zielen gelte es, diesen herauszufinden. "Den anderen zu verstehen bedeutet nicht, seiner Meinung zu sein", betont Roland M. Löscher. Verständnis verbindet die Menschen und dadurch steige die Chance, gemeinsam Wege zu finden. Wenn man das Verhalten des Anderen versteht, ergibt vielleicht alles einen Sinn. "Wie würde die Welt aussehen, wenn wir den anderen verstehen wollten und dann erst bewerten, entscheiden und handeln würden", fragt der Coach. Und gibt direkt die Antwort dazu: "Besser".

Zur Person

Roland M . Löscher, 60 Jahre, ist zertifizierter Business Coach, Speaker und Buchautor. Der gebürtige Häfler lebt seit 1999 in Markdorf, ist verheiratet und hat einen Sohn. 2006 gründete er sein Unternehmen Löscher Coaching Consulting. Zu seinen Hobbys zählen Sport und Rockmusik mit seiner Band "alpha". Außerdem engagiert er sich im Rotary Club Markdorf. (shn)