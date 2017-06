Markdorf Buntes Mittelalter-Treiben beim Schulfest der Jakob-Gretser-Grundschule

Das Sommerfest der Jakob-Gretser-Grundschule hatte diesmal ausnahmsweise ein historisches Thema: Um Mittelalter drehte sich das Fest. Der Inspiration diente die 1200-Jahr-Feier der Stadt.

Markdorf – Keine Schilde, keine Helme, weder Lanzen noch Harnische tragen sie. Und doch kommt es sehr überzeugend: das "Ja so warn's, die alten Rittersleut", das die 4d der Jakob-Gretser-Grundschule beim gestrigen Schulfest gesungen hat. Schulleiter Andreas Geiger hatte sich eigens noch stimmlichen Beistand erbeten. Denn der "Hot Dog"-Schlager aus den Anfang-70ern sei den Schülern denn doch etwas fremd. Den meisten Eltern im Publikum wohl ebenfalls – aber ein paar Großeltern stimmten schließlich doch noch mit ein.

Nicht mitgesungen hatten sie vorher. Obgleich es sich angeboten hätte, als die Bläserklasse "Hänschen klein" spielte. Weiter ging's mit fast genau so Vertrautem, mit "Old McDonald hat ne Farm". Nur dass Musikschulleiter Gerhard Eberl kein Mähen, kein Muhen einbringen ließ. Stattdessen riefen die jungen Musiker erst "Blechbläser" und dann "Holzbläser" im Chor. Was "aller Ehren wert sei", kommentierte der begeisterte Rektor. Schließlich hätten die Jungen und Mädchen der Bläserklasse, einem Gemeinschaftsprojekt mit der Markdorfer Musikschule, erst im September angefangen.

Aber zurück zu den Rittersleuten: Die waren das Thema des Schulfests. "Heute weichen wir von unseren üblichen Vorgaben ab", erklärte Andreas Geiger am Rande, "sonst wechseln wir ab mit sportlichen, künstlerisch-kreativen oder experimentellen Schwerpunkten." 2017, im Jahr, da die Stadt ihre urkundliche Ersterwähnung vor 1200 Jahren feiert, entschied sich die Schule für ein historisches Thema. Deshalb lautete das Schulfestmotto "Mittelalter".

Lanzenstechen, Armbrustschießen, Fußball, die bis heute nachwirkende Ballspiel-Erfindung im Italien des 15. Jahrhunderts, verwandelten die Wiesen um die Grundschule in ein Turnier-Feld. Und während hier Wagenlenker in Schubkarren geschoben wurden, Jung-Ritter sich auf schmalen Stegen überm Burggraben mit dicken Kissen aus dem Gleichgewicht zu bringen trachteten, ging's im Schulhaus ruhiger zu: Dort wurden Burgen gebastelt, im Pavillon Mühle-Spiele.

Doch noch ein letztes Mal zurück zu den Rittersleuten. Einige seiner besonders bewährten Mitstreiter musste Schulleiter Geiger verabschieden: ins Sabbatjahr, wie Bernhild Ströbele, aus dem Referendars-Dienst, wie Ina Neubert und Laura Tölle, oder aus dem Kreis der elterlichen Unterstützer: Kristina Kiefer, Melanie Bergmann, Danny Eichner, Katrin Willanowski und Michaela Funke. Kleiner Trost war da vielleicht der Scheck über 135 Euro, die Gabriele Reiner von der Narrenzunft bei Sponsoren für die Schulbibliothek gesammelt hatte.

Bildergalerie im Internet: