Markdorf Bürgermeister stellt Umbaupläne für Grundschule Leimbach vor

Bürgermeister Georg Riedmann stellte die verschiedenen Varianten für die Grundschule Leimbach vor. Das Interesse der Leimbacher an der Veranstaltung ist groß.

Markdorf – Voll ist es geworden im Foyer der Grundschule Leimbach. So voll, dass für die mehr als 40 Gäste sogar nachgestuhlt werden musste. Es besteht also reges Interesse vonseiten der Eltern, Lehrerinnen und Bürger aus Leimbach, zu erfahren, was in naher Zukunft mit ihrer Schule passieren könnte. "Ich putze hier, da interessiert es mich natürlich, wie es weitergeht", verrät Renate Strobel. Auch ihre ehemalige Kollegin Brigitte Berger meint: "Auch wenn es einen nicht direkt betrifft, so geht es doch um unseren Ort."

Bürgermeister Georg Riedmann begrüßte die Anwesenden gemeinsam mit Rektorin Julie Adam. "Uns ist wichtig, Sie über den aktuellen Stand zu informieren und Sie vor allem mit dem Gefühl, gut informiert zu sein, wieder gehen zu lassen", erklärt Bürgermeister Riedmann. Nachdem er zuerst noch einmal erläuterte, wie es zu dieser Gesamtneukonzeption der beiden Markdorfer Schulen kam, stellte Bürgermeister Riedmann anschließend die allgemeinen Bedingungen einer Umgestaltung vor. Allein die Eruierung des Flächenbedarfs ließ manch einen schlucken. Bei einem aktuellen Bestand von 544 Quadratmetern sehen die Schulbauförderrichtlinien für eine zweizügige Grundschule mit möglicher Ganztagesbetreuung eine Fläche von 1317 bis 1515 Quadratmeter vor. "Das bedeutet, wir müssen diese Schule verdreifachen", sorgt Georg Riedmann für Gemurmel unter den Besuchern.

Nach der Vorstellung der vier möglichen Varianten (siehe Infokasten) und den daraus resultierenden Kosten weist Georg Riedmann auf ein "heißes Thema" hin. So gibt es kaum Förderung für Sanierungen, wohl aber für Neubauten. Alles in allem wäre ein kompletter Neubau also gleich teuer wie ein Teilrückbau mit Ergänzungsbau. "Wir können und müssen also nach rein inhaltlichen Gesichtspunkten entscheiden", erklärt er. Georg Riedmann weiß um den Stolz der Leimbacher, dass sie 1992 eine sogenannte "Zwergenschule" erhalten haben, die ihnen nun am Herzen liegt. Er nennt sie eine "ganz besondere Schule". Da stimmt ihm Rektorin Julie Adam sicherlich zu und erläutert die Gedanken des Kollegiums. "Wir haben uns aus mehreren Gründen einstimmig gegen Variante zwei entschieden", erklärt sie. Lernen soll zusammenhängend sein und nicht getrennt stattfinden. Lange Wege, viel benötigte Zeit, die Zerrissenheit der Gebäude, Aufgaben und Kollegen werden als nicht förderlich für die schulische Arbeit angesehen. Stattdessen kam im Kollegium die Idee auf, mehr Nähe zwischen Lernhaus, Mensa und Verwaltungsgebäude zu schaffen.

Das Institut für Schulentwicklung Otto Seydel entwickelte daraufhin Variante vier. Doch sowohl Bürgermeister Georg Riedmann als auch Rektorin Julie Adam sehen inzwischen einige Schwierigkeiten beispielsweise in der Pausenhofgestaltung oder der Eingangssituation und distanzieren sich davon. Aus den Reihen der Besucher kommt die Frage nach der Mitnutzung der Mensa des Kindergartens auf. "Bald nach der Inbetriebnahme des Kindergartens kam die Rückmeldung, dass es sich bei der Mitnutzung sicher nur um eine Notlösung handeln könnte", erklärt Riedmann. Julie Adam bestärkt ihn: "Wir müssen in die Zukunft denken." Schon jetzt nutzen rund 40 Kinder aus fünf Klassen das Angebot des Mittagessens. Auch der Flächenverbrauch ist Thema der Diskussion. "Kinder brauchen Platz zum Toben und Spielen. Die Tendenz sollte doch sein, möglichst wenig Freifläche zu verbrauchen", ist eine Stimme aus dem Publikum. Auch Mutter Andrea Steiner sieht das Problem nicht im Bau, sondern im Erhalt von genügend Freifläche zum Spielen. "Wenn schon neu bauen, dann richtig", meint sie und tendiert daher zu Variante drei. Ebenso wie Manuela Maurer: "So kann man genau nach Bedarf bauen." Wo der Weg hinführt, ist jedoch noch offen.

Die Varianten

Variante 1: Hierbei findet ein Teilrückbau des bestehenden Gebäudes bis auf die Bodenplatte statt und wird um einen zweigeschossigen Erweiterungsbau ergänzt. Dabei bleiben weite Teile der Freiflächen erhalten. Das Verwaltungsgebäude bleibt bestehen, die pädagogischen Bereiche werden neu geschaffen. Bei einer Fläche von 1475 Quadratmetern belaufen sich die Kosten auf rund 7,63 Millionen Euro, eine Förderung von 1,2 Millionen Euro ist möglich.

"Genügend Freifläche erhalten"

"Schule sollte nie statisch sein"

"Jetzt ist alles ganz anders"

Diana Bartosz, Ortschaftsrätin: "Meine Tochter war auch hier auf der Schule und so blicke ich den Veränderungen einerseits mit einem weinenden Auge entgegen. Andererseits sehe ich auch die Chancen, die ein Neubau bietet. Ich finde es wichtig, dass wir als Ortschaftsrat die Wünsche und Vorstellungen der Schule d.h. des Kollegiums sehen und begleiten. Bedingungen und Voraussetzungen für Schule an sich haben sich geändert, den neuen Betreuungsformen beispielsweise muss Rechnung getragen werden. Ich empfinde es als guten Ansatz, die Außenflächen nicht zu sehr zu beschneiden, sondern den Kindern genügend Freifläche zu erhalten."

Heide Staiger, ehemalige Lehrerin: "Ich bin stark mit der Schule verbunden, habe mit ihrem Start 1992 hier zu arbeiten begonnen. Natürlich macht es mich einerseits traurig, wenn ich mir vorstelle, dass der Ort, an dem ich gutes Arbeiten erlebt habe, den ich als schön und atmosphärisch empfinde, dem Boden gleichgemacht wird. Mir hätte es gut gefallen, wenn man beides, also das bestehende und ein neues Gebäude, integrieren könnte. Aber ich sehe auch die Probleme dabei. Egal wie es ausgeht, Schule sollte nie statisch, sondern immer in Bewegung sein."

Sabine Weingärtner, Mutter: "Jahrelang habe ich mich auf diese kleine Grundschule gefreut und nun, wo mein Sohn in die Schule kommt, ist alles ganz anders. Dabei bin ich überzeugt, dass das Bestmögliche versucht wird. Er beginnt jetzt in der 1. Klasse mit der Interimslösung, wird die komplette Bauphase erleben, aber die neue Schule dann gar nicht mehr nutzen können. Mir erscheinen Frau Adams Argumente gegen Variante 2 absolut einleuchtend. Ob nun Variante 1 oder 3, da bin ich ehrlich gesagt für beides offen. Wichtig ist mir, dass viel Freifläche für die Kinder zum Spielen und Toben erhalten bleibt."