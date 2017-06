Markdorf Bürgermeister Georg Riedmann kommt zu Gesprächsrunde "I mein halt" am 5. Juli

"I-mein-halt"-Moderator Ernst Arnegger lädt zur nächsten Bürgerrunde am 5. Juli ein. Gast ist nach einem Jahr Pause der Runde Bürgermeister Georg Riedmann.

Markdorf (büj) Wie geht es weiter mit der Stadtentwicklung? Das will Ernst Arnegger von Markdorfs Bürgermeister Georg Riedmann wissen. Der Ex-Kreisrat, langjähriges Mitglied des Stuttgarter Landtags für die CDU, erfragt die Markdorfer Perspektiven im Rahmen seiner Bürgergesprächsrunde "I mein halt". Nach einjähriger Pause findet diese am Mittwoch, 5. Juli, ab 20 Uhr im Zunfthaus Obertor statt. Damit feiert die von Arnegger initiierte Veranstaltung ihr zehnjähriges Bestehen.

"An kommunalpolitischen Themen mangelt es derzeit ja nicht", erklärt Ernst Arnegger. Da seien die großen, die zum Teil überaus kostenintensiven Projekte wie die weitere Nutzung des Bischofsschlosses. Falls der auf rund 16 Millionen Euro veranschlagte Kostenrahmen nicht gesprengt wird, soll die städtische Verwaltung in die ehemalige Sommerresidenz der Konstanzer Fürstbischöfe umziehen. Der bisherige Verwaltungssitz, das Rathausgebäude aus den 1960er Jahren samt dem ihn umgebenen Areal, stünde dann für eine neue Nutzung zur Verfügung. Im Gespräch ist derzeit die Sparkasse Bodensee. Gleichfalls im Gespräch sind aber ein Hotel-Neubau oder aber Verkaufsflächen für den Einzelhandel.

"Neben dem Rathausareal und neben dem Bischofsschloss wollen wir" – und Arnegger schließt im "wir" sein "I-mein-halt"-Publikum mit ein, "vom Bürgermeister auch etwas über die Situation der Schul- und Kindergartenprojekte in der Stadt hören." Thema sei zudem der Verkehr in der Stadt, insbesondere der Stand der Dinge bei der Südumfahrung. "Angesprochen wird bestimmt auch der Bahnhof – und was damit gemacht wird in Zukunft", kündigt Arnegger an.

Seit zehn Jahren lädt Ernst Arnegger zu seiner Bürgerrunde ein. Bei den gut 50 Veranstaltungen im Obertor trafen die Besucher stets auf interessante Gesprächspartner. Vom Polizei- bis zum Regionalverbandsdirektor, von Wirtschaftsgrößen über Kommunal-, Landes- und Bundespolitiker, von Fachleuten aus Gesundheitswesen oder Verkehr bis hin zu Leuten aus der Kultur oder den Medien erstreckte sich die Palette. Und wenngleich Ernst Arnegger noch offen lässt, ob er zu weiteren "I-mein-halt"-Runden einladen wird, sicher ist für den die nächste am 5. Juli: "Jeder soll so reden, wie es ihm gefällt und ganz offen seine Meinung sagen."