Markdorf Bürger für Bürger legen Bürgerbus-Konzept vor

Hans-Peter Sieger und Thomas Schalski vom Verein Bürger für Bürger haben dem Gemeinderat und dem Bürgermeister ein Konzept für einen Bürgerbus vorgelegt. Das Acht-Personen-Fahrzeug soll Mobilität der Markdorfer verbessern.

Markdorf (büj) Bürgermeister Georg Riedmann hat Post bekommen – genau wie die vier Fraktionsvorsitzenden Gemeinderat. Absender sind Hans-Peter Sieger und Thomas Schalski vom Verein Bürger für Bürger. Ihr Anliegen: der Rat möge ihr Konzept für einen Bürgerbus erörtern. "Wir möchten die Lücken des bestehenden Fahrplans füllen", erklärte Thomas Schalski das Anliegen der Bürger für Bürger. Ähnlich den bereits vielerorts von Ehrenamtlichen gelenkten Bussen denke man an den Kauf eines Fahrzeugs für etwa acht Personen, der "nicht als Konkurrenz zum Anruf-Sammeltaxi zu sehen ist", so Schalski, aber auf den Fahrplan des Bodo-Verkehrsverbunds im Kreis abgestimmt sei.

Zwei Jahre hat es gedauert, nun liege ein realistisches Konzept vor, sagte Thomas Schalski. "Wir wollten nicht einfach nur im Rathaus den Bedarf anmelden, sondern zeigen, wie es funktionieren kann." Rat und Beistand holten sich Bürger für Bürger bei der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg sowie beim Landesverband Bürgerbusse. Die Experten haben Einblick in bestehende Bürgerbusprojekte und schätzen die von Hans-Peter Sieger und Thomas Schalski vorgelegten Pläne als durchaus tragfähig ein, erklärte Hans-Peter Sieger.

Geplant ist eine Rundstrecke vom Bahnhof über Bergheim, Möggenweiler, Stadthalle, Fitzenweiler, Ärztehaus, Ittendorf und wieder zum Bahnhof mit bislang 27 Stationen. Der Bürgerbus würde am Vormittag stündlich von 8 bis 12 und am Nachmittag von 14 bis 17 Uhr fahren, allerdings nur an Werktagen. Gesteuert würde der Bus von ehrenamtlichen Fahrern. Und laut Umfragen der Bürger für Bürger haben sich auch rund 20 Personen dazu bereit erklärt. "Es reicht der normale Führerschein", sagt Siegert. Freilich gelte es, einen Personenbeförderungsschein zu erwerben.

"In drei, vier Jahren könnten wir schwarze Zahlen schreiben", hofft Thomas Schalski. Die Erfahrung zeige, dass es eine Weile daure, bis Bürgerbusse angenommen werden. Für den Markdorfer Bus wurde mit einem Fahrpreis von 1 Euro kalkuliert. Der Bus kostet etwa 90 000 Euro, wozu das Land 25 000 beisteuern würde. Sofern der Rat zustimmt, könnte der Bürgerbus schon im nächsten Jahr starten.