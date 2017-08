Markdorf Bruno Stotz und seine Begeisterung für Kürbisse

Der Stotzhof in Wirrensegel hat für diese Saison in den Direktverkauf. Die Familie baut auf Feldern 100 Sorten an. Neben Kürbissen auch Äpfel, Aprikosen und Artischocken.

Der Stotzhof in Wirrensegel wagt eine konzeptionelle Neuausrichtung der Verkaufsstrategie. Bruno Stotz erklärt, warum: "Zum einen war der alte Stand etwas chaotisch und hatte eine Aufbesserung dringend nötig. Zum anderen soll der Hof mehr in den Vordergrund gestellt werden." Damit verbunden ist ein neues Logo, das dem neuen Stand nachempfunden ist. "Wir sind ein Familienbetrieb, der sich leidenschaftlich dem Kürbis widmet, darum soll es gehen", sagt Stotz. Zudem wird es nicht bei diesem einen Stand bleiben, in den nächsten Wochen werden zehn weitere in der Region Bodensee-Oberschwaben hinzukommen. "Dieser hier", erklärt Stotz, "ist unser Musterstand und das Kernstück wird bei allen gleich sein, lediglich bei den Auslagen werden wir aus Platzgründen variieren müssen."

Familie Stotz sieht im Direktverkauf ein großes Potenzial, das den enormen logistischen Aufwand rechtfertigt Immerhin müssen jeden Tag die Stände angefahren und aufgeräumt und nachbefüllt werden. "Wir vertrauen unseren Kunden, das rechtfertigt unser Konzept auf jeden Fall." Neben Kürbissen bauen die Landwirte unter anderem auch Äpfel, Aprikosen und Artischocken an.

Um den Kürbis selbst intensiver erlebbar zu machen, bauen die Stotz' gerade eifrig in Eigenleistung eine alte Scheuer in eine Event-Scheune um, in der Kochkurse oder eine Kinder-Kürbis-Werkstatt an Halloween stattfinden werden. Dazu Stotz: "Darauf freue ich mich schon riesig, das wird bestimmt richtig tolle Veranstaltungen geben." Man merkt ihm an, dass er einer ist, der mit ganzem Herzblut bei der Sache ist und dem ständig neue Ideen einfallen. Zum Beispiel sind auf den Kürbis-Namensschildern am Stand auch kurze Rezept- oder Verarbeitungsvorschläge zu lesen. Der Spaghettikürbis etwa eignet sich wunderbar für eine kalorienarme Pasta, oder man halbiert ihn einfach, würzt ihn nach Belieben und packt ihn in den Ofen. Der Muskatkürbis macht seinem Namen alle Ehre.

"Es gibt ja mehr als nur die Kürbissuppe", erzählt Stotz, "und darüber hinaus gibt es so viele verschieden schmeckende Sorten, da sollte man schon drauf hinweisen." Kürbisse sind in der Küche so vielfältig einsetzbar wie die Kartoffel, bei gerade mal einem Drittel so viel Kalorien, denn Kürbisse bestehen zu 90 Prozent aus Wasser. Und neben wichtigen Spurenelementen wie Kalzium und Magnesium ist der Kürbis auch reich an Vitamin A, B, C und Beta-Carotin. "Auch sehr gut ist, dass er über viele Ballaststoffe verfügt und so länger satt macht", erklärt Stotz. Darüber hinaus soll er sich ausgleichend auf den Zuckerspiegel auswirken, was ihn für Diabetiker interessant macht.

Bleibt noch die Frage: Welche Sorten sind essbar und welche nicht? Hier kann Stotz ganz einfach antworten: "Es gibt fast 800 Sorten, von denen fast alle gegessen werden können. Nur die Kalebassen und Zierkürbisse sind ungenießbar." Auf den Feldern des Stotzhofs werden rund 100 Sorten angebaut, die er geschmacklich in der Region bekannt machen will. "Sicher sind der Butternut und der Hokkaido die beliebtesten und bekanntesten, weil sie sich so einfach verarbeiten lassen, aber es gibt eben noch mehr." Der Tipp des Kürbis-Experten: "Der Acorn schmeckt roh im Salat einfach genial." Ob als Beilage oder als veganes Schnitzel, ob roh, gebraten oder gekocht, den Anwendungsmöglichkeiten sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. "Am besten selbst ausprobieren und seine Lieblingsorte finden, viel kann man nicht falsch machen", empfiehlt Stotz.

Kürbis-Smoothie

Rezept für ein großes Glas: