Markdorf Brötchentüten werben für die Ferienregion

Die Tourismusgemeinschaft Gehrenberg-Bodensee wirbt in Hessen und Rheinland-Pfalz für die Premiumwanderwege und Apfelwochen. Auch in Stuttgart wird Werbung für die Region gemacht.

Markdorf (wex) Mit 30 000 Brötchentüten für die Premienwanderwege und die Apfelwochen wirbt derzeit die Tourismusgemeinschaft Gehrenberg-Bodensee in Hessen und Rheinland-Pfalz für die Ferienregion. Die Aktion gab es bereits vor einigen Jahren, diesmal sei man nach Binden, Mainz, Wiesbaden, Worms, Frankfurt und Darmstadt gegangen, berichtet Geschäftsführerin Sylvia Westermann. Auch in Stuttgart gibt es derzeit Werbung für die Ferienlandschaft auf Bussen mit dem frechen Spruch "Fein aus dem Staub gemacht". Auch in Freiburg gab es Imagewerbung.

"Das scheint ein bisschen Früchte zu tragen", meint Westermann. Genau messbar sei so etwas nicht. Jedenfalls stelle sie fest: "Viele Leute interessieren sich für die Premiumwanderwege." Die Tüten für die Bäcker werden übrigens gelegentlich auch in Markdorf verteilt. Möglicherweise versuche man es damit im kommenden Jahr auch in Stuttgart. Die Werbung sollte nicht zu kommerziell sein, erläutert Westermann, wie es manche über die Koppelung mit Gewinnspielen versuchen.

Der Tourismusgemeinschaft ständen rund 25 000 Euro im Jahr für Werbung in verschiedenen Formen zur Verfügung. Steitig gearbeitet werde auch am Internetauftritt der Tourismusgemeinschaft. Voraussichtlich erfolge ein Relaunch in der Weihnachtszeit, wo auch Kosten für Fotos und gute Texte anfielen. "Das ist ja kein statisches Thema", erläutert Westermann. Die Inhalte müssten ständig weiterentwickelt werden. Beispielsweise habe die Tourismusgemeinschaft die Auftaktveranstaltung für die Apfelwochen am Bodensee übernommen, die am 23. September von 12 bis 17 Uhr mit großem Programm in Oberteuringen stattfinden wird und neben einem Mostmarkt auf dem St.-Martin-Platz zu einigen Hofläden in der Umgebung führen werde. Auch ein Kutschen-Shuttle sei im Einsatz.