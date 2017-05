Markdorf Briefservice in der Innenstadt

Nach dem Rückzug der Post aus ihrer Filiale in der Hauptstraße ist das private Zustellunternehmen Arriva der einzige Briefdienstleister in der Markdorfer Innenstadt

Markdorf – Mit dem Rückzug der Post aus der Markdorfer Innenstadt müssen die Bürger dennoch nicht auf einen Briefzustellservice verzichten: Die Arriva GmbH (Freiburg), eine Tochter des SÜDKURIER und der Badischen Zeitung, ist Baden-Württembergs größter privater Briefdienstleister. 69 Millionen Sendungen hat das Unternehmen alleine im vergangenen Jahr abgewickelt. In der Innenstadt gibt es zwei Arriva-Briefkästen, bei der Buchhandlung Wälischmiller und beim Proma, und eine Arriva-Verkaufsstelle in der Geschäftsstelle des SÜDKURIER in der Hauptstraße 4. Dort kann man ebenfalls Briefe abgeben und auch Briefmarken erstehen.

65 Cent kostet der Versand eines normalen Briefes, es gelten die selben Größen- und Gewichtsklassen wie bei der Post, erläutert Britta Peters, Leiterin des Arriva-Tendermanagements: "Wir haben das seit längerem bereits angeglichen, der Markt hat das erfordert." So habe das Unternehmen inzwischen die gleiche Produktstruktur wie die Deutsche Post AG. "Auf diese Weise kann der Kunde auch einen exakten 1:1-Vergleich ziehen", sagt Peters. Für einen Standard-Großbrief werden 1,35 Euro berechnet. Die Deutsche Post hat, wie mehrfach berichtet, ihren Briefkasten und den Briefmarken-Automaten an ihrer früheren Filiale in der Innenstadt-Hauptstraße abmontiert. Seither müssen Post-Kunden in die Agentur im Megamix am Ortsausgang Richtung Bermatingen.

Auch die Umwelt hat Arriva im Blick. Die Briefe, so Peters, werden CO2-neutral versendet: Der Versand wird mit Umweltprojekten kompensiert. Im regionalen Bereich, also dem Arriva-Gebiet im Südwesten des Landes, erfolgt die Zustellung innerhalb eines Werktages, bundesweit dank der Kooperationen mit zahlreichen anderen Briefdienstleistern innerhalb von zwei Werktagen. Auch international kann man seine Post per Arriva versenden. Und anders als bei der Post kann auch der Privatkunde kostenfrei seine Briefe nachverfolgen, wenn er sich die Label-Nummer notiert. "Jede Sendung verfügt über eine eigene Sendungsnummer", erläutert Peters.

Weitere Arriva-Briefkästen in Markdorf gibt es bei Elektro Keim in der Daimlerstraße, beim Autohaus Sehner in der Röntgenstraße und bei Audio Electric in der Robert-Bosch-Straße. Alle Briefkästen in Markdorf werden täglich zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr geleert. Die Geschäftsstelle in der Hauptstraße 4 ist von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

