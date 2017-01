Brauchtum in Gefahr

Die Auflagen steigen seit Jahren und damit die Kosten für die Zünfte: Großereignisse wie das Landschaftstreffen in Markdorf werden sich kleinere Narrenvereinigungen, die vom Ehrenamt ihrer Mitglieder leben, bald nicht mehr leisten können. Die Politik ist gefordert, sie darf das Brauchtum nicht aus den Augen verlieren, meint SÜDKURIER-Redakteur Helmar Grupp

Das Wetter ist trüb, es nieselt aus nassgrauem Himmel, der Alltag hat uns wieder. Doch am Tag nach dem großen Narrenwochenende mit Landschaftstreffen und Umzug wirkt die Euphorie noch nach. Es war ein von der Historischen Narrenzunft perfekt auf die Beine gestelltes Ereignis, Narren und Besucher hatten ihre Freude und auch das Wetter hat gepasst: 8000 Hästräger unter strahlender Wintersonne – ein prächtiges Bild!

Fasnet ist Tradition und Brauchtum und noch viel mehr: Sie ist gelebte Identifikation der Alemannen mit ihrer schönen Heimat. Und aus diesen Gründen ist sie auch immaterielles Kulturerbe der Unesco. Doch dieses schöne Brauchtum, das die Herzen der Menschen seit Jahrhunderten erfreut, ist in ernster Gefahr. Seit Jahren steigen die Auflagen, die die Politik an Massenveranstaltungen stellt. Dabei macht sie keine Unterschiede zwischen Kommerz und Ehrenamt. Sicherheit, Brandschutz, Technik, personelle und fachliche Begleitung: All das treibt die Kosten in die Höhe und endet rasch in tausenden Euro, die ein Veranstalter aufbringen muss. Ohne Sponsoren ist das für viele Zünfte nicht mehr zu stemmen. Die Politik darf das Brauchtum nicht alleine lassen, eine Lösung drängt.