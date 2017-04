Markdorf Brauch wird immer beliebter: Osterbrunnen verschönern die Orte

Die Tradition, Brunnen für die Osterzeit festlich zu schmücken, wird auch rund um Markdorf seit einigen Jahren gelebt. Ob Frauengemeinschaft, Seniorenkreise, Einzelhändler oder engagierte Bürger. Die Initiative geht aus ganz unterschiedlichen Gruppierungen hervor. Gemeinsam haben alle eins: Sie wollen mehr Farbe in ihre Ortschaften bringen.

Die ursprünglich aus dem Fränkischen stammende Tradition, in der Osterzeit Brunnen in Städten und Dörfern liebevoll zu schmücken, ist auch in der Bodenseeregion vielerorts zu einem schönen Ritual geworden.

"Ich dachte mir, das würde doch auch gut zu Markdorf passen und da habe ich das in die Hand genommen, um einen Glanzpunkt zu Ostern zu schaffen", sagt Robert Gratwohl, der schon vor einigen Jahren die Idee umgesetzt hat. Mittlerweile gibt es so schon drei Osterbrunnen in der Markdorfer Kernstadt. Mit Einzelhändlern, Freunden und Verwandten wird der Latsche-Brunnen jetzt schon im fünften Jahr zu einem echten Hingucker und erfreut die Menschen, die daran vorüberschlendern. Seit drei Jahren dekoriert Gratwohl gemeinsam mit den Trachtenfrauen den Brunnen neben dem Rathaus. Und in diesem Jahr zum ersten Mal erfreut sich der Hellbrunnen beim ehemaligen Feuerwehrhaus über ein österliches Gewand. "Ich habe die Ministranten gefragt, ob sie mit mir gemeinsam den Brunnen schmücken möchten und sie waren sofort Feuer und Flamme", freut sich Gratwohl, der betont, dass die Brunnen Farbe ins Städtle bringen sollen und den Frühling ankündigen. Einen Wermutstropfen für die Zukunft gebe es. Nachdem der Buchsbaumzünsler enorme Schäden an dem grünen Pflanzenschmuck verursacht hat, müsse man sich für das nächste Jahr etwas Neues einfallen lassen, damit die bunten Ostereier in Grün eingebettet werden können.

Die längste Tradition im Kreis hat wohl der Osterbrunnen in Ittendorf. "Vor 15 Jahren habe ich die Idee aus dem Fränkischen übernommen und wir haben in Ittendorf erst mal einen Osterbrunnen geschmückt" erinnert sich Hildegard Wagishauser. Heute sind zehn bis zwölf Damen der Frauengemeinschaft bei der Vorbereitung und der Realisierung des Brunnenschmucks dabei.

Seit etwa fünf Jahren engagiert sich der Seniorenkreis für das Schmücken des Brunnens in Bermatingen gegenüber der Pfarrkirche St. Georg. "Wir fanden es schön, wie in Nachbargemeinden die Brunnen zu Ostern geschmückt wurden und da haben wir gesagt, das können wir doch in Bermatingen auch machen", erklärt Ursula Müller, die gemeinsam mit Christa Steuer, Annemarie Quasdorf, Karin Orosz, Elisabeth Gutemann und Andrea Müller den Brunnen verschönert hat; Ingrid Müller hat die Damen mit Essen versorgt. Es sei schade, dass in diesem Jahr ein Teil des Eierschmucks zerstört wurde, aber man habe das schon wieder repariert.

"Die Frauengruppe Urnau im Deggenhausertal wurde seinerzeit gegründet, um das Miteinander im Dorf zu beleben, sagt Gabriele Schmidmeister und vor vielleicht fünf Jahren hätten sich um die 20 Damen aus Urnau zusammengetan und schmücken seitdem den Dorfbrunnen beim Dorfgemeinschaftshaus für das Osterfest und damit Urnauer, Gäste und zufällig vorüberkommende Menschen einen Genuss fürs Auge haben. Bei der Einweihung des Dorfplatzes in Deggenhausen hatten Frauen aus Deggenhausen und Obersiggingen die Idee, den schönen Brunnen zu Ostern zu schmücken. Seit dem zeigt sich der Brunnen über die Osterzeit in einem prächtigen Gewand. In diesem Jahr haben acht Frauen mitgewirkt und das Gestell für die Krone haben die Männer des Dorfs geschmiedet.

Die Tradition der Osterbrunnen

Wohl bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist in der Fränkischen Schweiz der Brauch entstanden, in der Osterzeit öffentliche Brunnen zu schmücken – oftmals in Form einer Krone, weshalb auch von der Osterkrone gesprochen wird. Ob nun Probleme bei der Wasserversorgung, die notwendige Reinigung der Brunnenanlagen oder schlicht touristische Argumente der Grund für diese Tradition ist, ist nicht eindeutig geklärt. Eindeutig dagegen ist, dass sich diese Tradition seit den 1980er Jahren auch in anderen Teilen Süddeutschlands sowie im Bodenseeraum ausgebreitet hat. (wdg)