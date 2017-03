Markdorf BorgWarner in Markdorf erweitert Ausbildung

Das Unternehmen bietet einen neuen Lehrberuf zum Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik an. Junge Leute können sich ab sofort bewerben

Markdorf (sk) Die BorgWarner Cooling Systems GmbH (Markdorf) erweitert ihr Ausbildungsangebot um den neuen Ausbildungsberuf Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik. Dies teilt das Unternehmen mit. Damit wird jungen Leuten ab sofort die Möglichkeit zu einer Ausbildung für die Arbeit mit Kunststoffen im Spritzgussbereich gegeben. Bewerbungen für den Ausbildungsbeginn September 2017 und September 2018 werden bereits angenommen, heißt es. Informationen darüber gibt es auf dem Internet-Auftritt des Unternehmens. Am Standort Markdorf des US-Automotive-Konzerns werden zur Produktion der Lüfter spezielle Kunststoffspritzgießmaschinen eingesetzt.

Die theoretischen Inhalte der dualen Ausbildung werden im Blockunterricht an der Berufsschule vermittelt, die praktische Seite der Ausbildung bei BorgWarner in Markdorf. Die Ausbildung selbst ist auf eine Dauer von dreieinhalb Jahren angelegt. In der mechanischen Grundausbildung im Praxisteil werden auch klassische Techniken wie Feilen, Bohren, Fräsen oder Drehen vermittelt. Hinzu kommt eine fachspezifische Vertiefung mit dem Fokus auf Kunststoff- und Kautschuktechnik.

Der neue Ausbildungsberuf sei eine "hervorragende Ergänzung zu dem breit angelegten Portfolio in den Talent-Programmen", heißt es in der Pressemitteilung. Neben den weiteren Ausbildungsberufen Industrie-, Zerspanungsmechaniker und Mechatroniker bietet BorgWarner in Markdorf in Zusammenarbeit mit der Dualen Hochschule in Ravensburg auch duale Studienplätze für den Bachelor- und Masterabschluss an.