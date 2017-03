Markdorf Bodensee-Medley-Chor verschiebt Theatervorstellungen auf Januar

Der Bodensee-Medley-Chor hat bei seiner Hauptversammlung Herbert Keller als Vertreter der passiven Mitglieder verabschiedet.

Markdorf-Hepach (aso) Die Mitglieder des Bodensee-Medley-Chors, die sich zur Hauptversammlung im Gasthaus "Linde" trafen, sind eine bunt gemischte Truppe. Ganze 50 Jahre liegen zwischen dem jüngsten und dem ältesten Mitglied. Theresia Leman ist zwar das Küken der Gruppe, aber gleichzeitig auch die Vorsitzende. "Unsere Vielfalt ist eine Bereicherung, aber auch eine Herausforderung. Ich habe ein tolles Team, das immer hinter mir steht", sagt sie. Der Chor habe, wie Theresia Leman berichtete, ein Jahr voller Veränderungen hinter sich. Eine davon ist, dass Herbert Keller sich dazu entschieden hatte, sein Amt als Vertreter der passiven Mitglieder aufzugeben. Theresia Leman: "Er hat aber zu mir gesagt, dass der Bodensee-Medley-Chor schon immer sein Verein war und das auch immer sein wird." Elena Komyagina wurde einstimmig als Herbert Kellers Nachfolgerin gewählt.

Positive Bilanz

Schriftführerin Luitgard Leite zog in ihrem Bericht ein positives Fazit und berichtet von schönen Konzerten, Ausflügen und Festen wie dem Wohltätigkeitskonzert in der Stadthalle und dem Sommerfest an der Turnerhütte.

Auch Theaterleiter Andreas Lang zeigte sich zufrieden. Mit seinen 13 Schauspielern hatte er das Stück "Zwei wie Hund und Katz" auf die Bühne gebracht. "Wir waren bei allen drei Vorstellungen beinahe ausverkauft, das macht uns stolz", sagte Lang. Beim nächsten Stück wolle er noch enger mit Firmen und Vereinen zusammenarbeiten, um weiterhin so viele Konzertkarten verkaufen zu können. Außerdem wird der Termin der Aufführungen verschoben. 2017 werden keine Theatervorstellungen im Zeitraum zwischen Weihnachten und Silvester stattfinden. Das nächste Mal wird das Ensemble um Andreas Lang vermutlich in der ersten Januarwoche 2018 wieder auf der Bühne stehen. Grund dafür ist laut Theresia Leman die stressige Vorweihnachtszeit. Zudem fiele der Aufbau ansonsten genau auf Heiligabend. Theresia Leman ist rundum zuversichtlich, was die Marschrichtung des Vereins angeht: "Ich habe den Eindruck, dass es so gut weiter gehen kann."

Rund um den Verein