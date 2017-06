Markdorf Blick auf den Marktstand: Kein Ei gleicht dem anderen

Eier-Händler Konrad Reisch erklärt Herkunft und Farbe seiner Produkte von der Schwäbischen Alb.

Für XL spricht, "dass es weniger Arbeit macht beim Aufschlagen". Ansonsten sei da kein großer Unterschied zwischen Eiern der Größe M und L und eben XL, erklärt Konrad Reisch. Wegen des Feiertags steht der Eier-Händler dieses Mal schon am Mittwoch mit seinen Paletten auf dem Markdorfer Wochenmarkt. Neben den Märkten in Meckenbeuren, in Biberach, Aulendorf und Leutkirch kommt der Aulendorfer regelmäßig in die Gehrenbergstadt.

Freilich bietet Konrad Reisch nicht nur weiße und braune Eier an. An seinem Stand gibt es obendrein Nudeln. "Eine ganz hervorragende Qualität", versichert er. Und Reischs Strahlen verrät, dass dieses Lob kein pflichtgemäßes ist, sondern echter Überzeugung entspricht. Für die Nudeln werden stets nur frische Eier verwendet, erklärt er.

Und damit ist er dann auch schon bei der Qualität seiner Hühner-Eier. Die stimme einfach. Weil die Tiere das richtige Futter bekommen. Das bedeutet in seinem Fall: Frei von Gentechnik, selber angebaut, eigens für die Legehennen des Hofs auf der Schwäbischen Alp produziert. Der Hof biete Eier aus Boden- oder Freilandhaltung. "Man schmeckt's", erklärt Konrad Reisch. Was eine Kundin, der er gerade einen Karton, oder wie er es nennt einen "Becher", mit zehn Eiern überreicht, auch sogleich bestätigt.

Die Markdorfer mögen große Eier und die essen sie vor allem zum Frühstück. Denn zum Kochen und Backen werden in erster Linie die mittleren verwendet. Rund 2000 Stück verkauft Eierhändler Reisch an einem durchschnittlichen Markttag. "Dass Eier braun oder weiß sind, liegt an den Genen der Hennen", erklärt Reisch. Geschmacklich gebe es keine Unterschiede, "aber die braune Schale ist etwas härter."

Seine Hühnereier verkauft er guten Gewissens. Zumal inzwischen wieder unumstritten ist, dass das Essen von Eiern gesund ist. Sie enthalten viele Mineralstoffe, Jod und Vitamine. Auch wirken sie sich – anders als befürchtet – nicht negativ auf den Cholesterinsspiegel aus. Konrad Reisch genießt seine Eier übrigens eher am Wochenende. "An Wochentagen frühstücke ich um vier, da ists mir noch zu früh für Rührei."

Von Rosenkohl bis Pastinake: Wir richten in einer Serie in loser Folge den „Blick auf den Marktstand“. Markdorfer Händler verraten uns Wissenswertes über Gemüse, Obst, Fisch oder Käse, deren Herkunft und Vorzüge.