Markdorf Blick auf den Marktstand: Käsehändler Simon Ehrlich empfiehlt Pyrenäen-Käse

Der Motocq ist ein Hartkäse. Und doch überrascht er mit Blick auf seine halbfeste Beschaffenheit durch eine cremige Zartheit. Hergestellt wird der Motocq aus der Milch der Pyrenäen-Schafe. Die in diesen Wochen erneut auf die Hänge jenes Gebirgszugs getrieben werden, der sich zwischen Portugal und Spanien auf der einen Seite und das Rest-Europa auf der anderen gestellt hat. Recht süß ist die Milch dieser Tiere und Grundstoff für eine ganze Reihe von Käsen. Doch Käsehändler Simon Ehrich hat sich für den Motocq entschieden. "Der ist so gar nicht bockelig", versichert Ehrich. Seine Auswahl ist ihm sicherlich nicht leicht gefallen, weist Ehrichs Sortiment doch über 150 verschiedene Käsesorten auf.

"Ich bin eigentlich ständig am Probieren", erklärt der Käsehändler. Und immer wieder werde er aufs Neue überrascht. Denn die Käse reifen, ändern fortwährend ihren Geschmack, entfalten weitere Nuancen. Nuancen, die nur wenige Zeit davor noch nicht so ausgeprägt waren. Noch etwas komme hinzu, meint Simon Ehrich schmunzelnd: "Nicht nur die Käse haben eine unterschiedliche Tagesform – eine unterschiedliche Tagesform hab auch ich."

Seinen Wagen stellt der Käsehändler aus Langenargen keineswegs nur in Markdorf auf. Kunden hat er auch auf den Wochenmärkten von Friedrichshafen, Lindau, Überlingen, Singen, Konstanz, Bad Waldsee. Wobei es ihm die Markdorfer ziemlich einfach machen. "Hier reicht es, kleine Stücke abzuschneiden, ein Schild dran zu machen – und schon probieren die Leute." Kurzum, in der Gehrenbergstadt begegne er einer experimentierfreudigen Kundschaft – die sich freilich auch gerne beraten lässt. Wozu passt ein Käse am besten? Welcher Wein passt dazu?

Viele Laibe holt Käsehändler Ehrich selber ab: das bei den Produzenten im Bregenzer Wald und im Allgäu. Andere Käsesorten bekommt er nach Langenargen geliefert. Dazu gehören auch die französischen Sorten, auf die sich die Markdorfer Marktbesucher auch immer gerne einlassen – insbesondere auf die Weichkäse. Am häufigsten jedoch werde zu den Bergkäsen gegriffen beziehungsweise zu den Emmentalern.

Die Serie

Von Rosenkohl bis Pastinake: Wir richten in einer Serie in loser Folge den „Blick auf den Marktstand“. Markdorfer Händler verraten uns Wissenswertes über Gemüse, Obst, Fisch oder Käse, deren Herkunft und Vorzüge.