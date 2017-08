Markdorf Blick auf den Marktstand: Grüne Bohnen aus der Neuen Welt

Gemüsehändler Gregor Eber empfiehlt grüne Bohnen. Die Hülsenfrüchte gehören zur Familie der Schmetterlingsblütler.

Markdorf (büj) Wer hätte das gedacht? Was Gregor Eber, Landwirt aus Deggenhausertal, da erklärt, lässt staunen. "Sie kommen aus Amerika", erläutert Eber an seinem Marktstand. Seine Hand weist auf die Kiste mit den Bohnen. Selbst angebaut, handgepflückt, vor allem frisch krümmen sich die Hülsenfrüchte aus der Familie der Schmetterlingsblütler. "Tribus Phaseoleae", laute der lateinische Name. Landwirt und Gemüsehändler Eber hat ihn extra auf einem Zettel notiert.

Ob die alten Römer ihre Bohnen auch schon so nannten, das mögen die Latein-Lehrer wissen. Die können jene Rezeptsammlung lesen, in der die Bohnen im Zusammenhang mit Kaiser Vitellius auftauchen. Einem von römischen Historikern als unersättlicher Wüstling verschrienen Herrscher. Doch sind die Bohnen noch viel älter. In Mexiko fanden Archäologen bei der Analyse eines versteinerten Kot-Brockens heraus, dass Bohnen bereits vor 12 000 Jahren zu Ragouts verkocht wurden. Beinahe ebenso alte Bohnenspuren entdeckten Forscher in Thailand. Bohneneintöpfe begegnen dann aber auch in Ägypten, im Zweistromland – schließlich bei den alten Griechen und endlich auch bei den Römern. Wobei es sich in der Antike um die dicken Sorten handelte. Die uns vertrauten schlanken Bohnen kamen erst später.

Eber isst sie besonders gerne als Salat: "Gekocht, mit Zwiebeln, Öl und Essig angemacht." Freilich mag er sie auch als Beilage. Als Kind mochte Gregor Eber insbesondere saure Bohnen. Selbstverständlich isst er nur die von ihm selbst angebauten. Weil die frisch sind. "Das ist ganz etwas anderes als Bohnen vom Discounter." Aber das gelte ja für das meiste Gemüse. Wo stets Welten lägen zwischen frischer Ware vom Marktstand und dem, was aus dem Lager oder gar der Tiefkühltruhe komme.

80 bis 90 Kilogramm bringt der Landwirt am Markttag von daheim mit. Bohnen-Käufer sind oftmals schon etwas älter. "Vielleicht wissen jüngere Leute nicht so genau, wie man Bohnen am besten zubereitet", vermutet der Gemüsehändler. "Einfach fragen, wir helfen weiter", lädt Gregor Eber ein. Auf dass die Bohne noch öfter auf den Tisch kommt.