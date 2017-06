Markdorf Blick auf den Marktstand: Fischhändlerin Sabine Zimmermann empfiehtl Felchen

In unserer Serie "Blick auf den Marktstand" geht es heute um Fisch. Fischhändlerin Sabine Zimmermann mag selber gerne Fisch und gibt gerne Zubereitungs-Tipps – sie empfiehlt den Felchen.

Markdorf (büj) Das Auge isst mit. Deshalb empfiehlt Sabine Zimmermann heute doch Bodenseefelchen. Weil sie gerade ein besonders schönes Stück des schmackhaften Seebewohners auf ihrer Theke liegen hat, lupft sie fürs Bild dann doch jenen Speisefisch empor, den sie gerade in Markdorf besonders oft verkauft. "Felchen, Felchen, Felchen", antwortet die 48-Jährige auf die Frage, was ihre Markdorfer Marktkunden am häufigsten bestellen. Aber sie könne das gut nachvollziehen. "Felchen ist halt besonders lecker", sagt sie. Außerdem habe der Fisch ein sehr schön zartes Fleisch, das gebraten so gut schmeckt wie gedämpft oder geräuchert.

Apropos Geschmack: Sabine Zimmermann ist übers Kochen hinter die Fischtheke im Marktstand des Uhldinger Fischers gekommen. "Ich ess halt gerne Fisch", erklärt sie mit freundlichem Lächeln. "Immer noch – auch nach drei Jahren als Fischverkäuferin." Besondere Vorlieben habe sie nicht. "Vielleicht Hecht und Kabeljau oder Lachsforelle ein bisschen mehr", räumt sie dann aber doch noch ein. Überdies biete ihre Arbeit den unbedingten Vorzug, auch manchmal ausgefallenere Fischarten zu probieren. Wie zum Beispiel Wels oder Kretzer aus dem Bodensee, Fische, die nicht jeden Tag auf dem Eis der Thekenauslage liegen.

Bei den derzeit sehr hohen Temperaturen scheuen sich manche Marktbesucher, Fisch zu kaufen. Die lange Schlange am Stand scheint dieser Aussage allerdings Hohn zu sprechen. Vermutlich ist sie noch länger, wenn keine Hitze herrscht. "Manche bringen aber auch eine Kühltasche mit", erklärt Sabine Zimmermann. Oder sie lassen sich ihre Fisch-Einkäufe zurücklegen, bis sie nach Hause gehen.

Gefällig ist die Fischverkäuferin auch, wenns an Fragen der Zubereitung geht. "Bei Fisch sollte man schon ein bisschen Ahnung haben", sagt sie. Deshalb dürfe man sie gerne um Rat bitten fürs Kochen. Sigrid Czaika, eine Kundin, die das Interview mitbekommen hat, schaltet sich ein. "Ich komme jede Woche – und bin mittlerweile zur überzeugten Fischesserin geworden." Angebot und Bedienung würden einfach überzeugen.

Von Rosenkohl bis Pastinake: Wir richten in einer Serie in loser Folge den „Blick auf den Marktstand“. Markdorfer Händler verraten uns Wissenswertes über Gemüse, Obst, Fisch oder Käse, deren Herkunft und Vorzüge.