Markdorf Blick auf den Marktstand: Discovery ist der erste unter den Äpfeln

Marlen Röhrenbach bietet beim Markdorfer Wochenmarkt den säuerlichen Discovery an und verrät, für was er sich besonders eignet: Apfelkuchen.

Marlen Röhrenbach muss nicht lange grübeln. Gefragt, was sie denn heute empfiehlt, weist die 17-Jährige zum Obst. Dort steht eine Kiste mit Äpfeln. Was ja durchaus nichts Besonderes ist an dem Marktstand der Obstbauern-Familie aus Immenstaad-Kippenhausen. "Äpfel bieten wir das ganze Jahr über an", erklärt Marlen Röhrenbach. Dank ihres speziellen Lagers könnten sie die Nachfrage jederzeit decken – das dort erreichte Verlangsamen des Alterungsprozesses macht's möglich. Doch nun habe das Warten auf frische Äpfel ein Ende, erklärt die Obstverkäuferin: "Der Discovery ist da." Eine Züchtung aus England – daher auch der der Name – nicht sonderlich groß, innen weißlich, außen rosa bis rot, sehr fest, sehr saftig und ziemlich sauer fällt er aus.

"Man muss ihn mögen", sagt Marlen Röhrenbach. Sie mag ihn – sogar sehr. Und die 17-jährige Schülerin, die regelmäßig auf dem Marktstand der Familie mithilft, weiß, "dass so saure Äpfel hier in Deutschland eher gefragt sind als zum Beispiel in Italien." Im Süden liebe man es süßer. Einen Kompromiss stellt da gewissermaßen die Verwendung des Discoverys als Grundlage für Apfelkuchen dar. Dafür eigne er sich nämlich ganz vorzüglich. "Oma backt damit wunderbare Kuchen", schwärmt Marlen Röhrenbach von den Backkünsten ihrer Großmutter.

Waffeln backt sie unterdessen keine mehr. Das hat die Großmutter rund 20 Jahre lang Donnerstag für Donnerstag auf dem Markdorfer Wochenmarkt getan. Bis das Kreis-Veterinäramt dem einen Riegel vorschob, erklärt Enkelin Marlen, die die süßen Happen für zwischendurch vermisst. Immerhin: "Zuhause darf Oma ihre Waffeln ja backen."

Und ihren leckeren Apfelkuchen mit frischem Discovery, den die Röhrenbachs indes nicht in großem Umfang anbauen. "Wir haben nur wenige Reihen", erläutert die 17-Jährige. Es reiche gerade für den Marktverkauf. Entschieden mehr Bäume wüchsen mit den Sorten Jonagold, mit Elstar und Fuji. Doch bis die reif sind, dauert es noch eine Weile. Nächster Kandidat auf dem Obststand ist der Delba, eine weitere säuerlich schmeckende Frühsorte – indes in grünlicher Schale.