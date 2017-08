Markdorf Blick auf den Marktstand: Dinkelbrot mit Chia-Samen

Backwarenverkäuferin Ina Mancino macht ihren Kunden die schwäbische Alternative zum Weizen schmackhaft.

Markdorf (büj) Es regnet Bindfäden. Glück für den Reporter. Weil Ina Mancino sonst keine Zeit hätte für ihn. Für gewöhnlich drängen sich nämlich entschieden mehr Kunden am Markt-Wagen der Bäckerei-Konditorei Zellerbäck aus Friedrichshafen. Bei besserem Wetter reicht Backwaren-Verkäuferin Mancino einen Laib nach dem anderen über die Ablage, außerdem Brezeln, Wecken, Schnecken, Hörnchen, Stollen, Zöpfe, Kuchen.

„Auf dem Wochenmarkt spielt das Wetter immer eine große Rolle“, erklärt Ina Mancino. Bei so heftigem Regen kommen weniger Kunden. Weniger Käufer, denen sie das Angebot der Woche offerieren könnte: Chia-Dinkelbrot.

Dinkel ist bekannt. So alt-vertraut, zumindest im Südwesten, dass er auch Schwaben-Korn genannt wird. Ein naher Verwandter des Weizens, gilt er gleichwohl als die etwas gesündere Alternative. Er sei verträglicher. Er entlaste die Verdauung. Und seitdem die Naturheilkunde sich wieder verstärkt auf die Schriften Hildegard von Bingens beruft, erfährt der Dinkel eine gewisse Konjunktur. Schätzte die Benediktinerinnen-Äbtissin dieses Getreide doch ganz besonders und sagte ihm eine stimmungsaufhellende Wirkung nach.

Tatsächlich enthält Dinkelmehl ungewöhnlich viele Vitalstoffe, etliche Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente. Sein Eiweißanteil liegt deutlich höher als beim Weizen. Noch wirksamer sollen indes Chia-Samen sein. Anders als der Dinkel haben die ihren Ursprung nicht im Orient. Sie stammen aus Mittelamerika – und wurden dort bereits von den Maya und Azteken gern genossen. Ina Mancino freilich hat es nicht allzu sehr mit den Körnern. Sie mag das ganz normale Bauernbrot. Da trifft sie sich mit ihren Markdorfer Kunden. „Hier geht unser Bauernbrot am besten“, erklärt die Backwarenverkäuferin. Woran das liege? „Zellerbäck ist ein Familienbetrieb“, so Ina Mancino, „gebacken wird nach den alten Rezepten, ganz ohne Backmittel“. Was die Leute schmecken, und der seit 1899 bestehenden Bäckerei deshalb die Treue halten. Vom Ausprobieren hält sie das jedoch nicht ab. Und so lassen sie sich gern mal auf ein Chia-Dinkelbrot ein.