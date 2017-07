Markdorf Blick auf den Marktstand: Damit der Salat nach Urlaub schmeckt

Feinkosthändlerin Nathaly Calvet empfiehlt eingelegten Schafskäse, da fühlt man sich wie in Südfrankreich, sagt die Französin.

Ingwer, Salami, französischer Senf, Pesto in vielfacher Mischung, Oliven, Antipasti, eingelegter Schafskäse – die Buntheit am Marktstand von Nathaly Calvet besticht. Einen Moment lang sind die schwäbisch-alemannischen Hörerlebnisse vergessen. Einen Moment lang wähnt sich der Marktbesucher in Südfrankreich und nicht im badischen Markdorf. Und wenn dazu noch die Sonne scheint, dann ist die Illusion perfekt. Vielleicht ist da ja auch der Grund, warum die Feinkosthändlerin aus Langenargen so viele Stammkunden hat in der Gehrenbergstadt. Beim Kauf von Nathaly Calvets mediterranen Spezialitäten bekommen Kunden stets ein kleines Stückchen Urlaub gratis dazu.

Außerdem gibt es am Stand von Nathaly Calvet Tipps zur Zubereitung. Zum Beispiel was zur Olivencreme besonders gut schmeckt oder zu welchem Brot ihr selbst gemachtes Pesto noch besser passt. Heute empfiehlt die Südfranzösin, geboren wurde sie in Narbonne, eingelegten Schafskäse. "Bei diesen Temperaturen ist der einfach köstlich zu frischem Salat", erklärt sie – und fügt mit einem kleinen Augenwinkern hinzu, "da schmeckt man den Urlaub im Salat". Kein Wunder, "badet" der würzig-feine Käse doch gewissermaßen in einem Gemisch aus provenzalischen Kräutern.

Das meiste macht Nathaly Calvet selber. Ihre Pestos und Antipasti bereitet Nathaly Calvet nachmittags, sobald sie vom Markt zurückkommt. "Größtenteils nach Rezepten meiner Mutter", aber auch nach Rezepten ihres Vaters, "einem begnadeten Koch", wie sie sagt. Überhaupt sei das Essen immer ein Thema, wenn sich die Familie trifft. Wie in so vielen französischen Familien legt man sehr viel Wert auf gutes Essen. Offenbar trifft das nicht allein fürs Nachbarland zu. Denn Nathaly Calvet macht auch hier – zumindest in der Bodensee-Region – die Erfahrung, "dass die Leute wissen, was gut schmeckt".

Ihre Markdorfer Kunden legen großen Wert auf eine gute Qualität, so Calvets Erfahrung. Die Langenargener Feinkosthändlerin wählt deshalb um so sorgfältiger ihrer Lieferanten aus, gerne greife sie dabei auf ihre französischen Landsleute zurück.