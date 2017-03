Markdorf Blaue Zone in der Innenstadt und bessere Radwege

Das Verkehrsentwicklungskonzept für Markdorf ist im Gemeinderat vorgestellt worden. Die Bürger werden Ende März bei einer Veranstaltung informiert.

Markdorf – Keine Stadtentwicklung ohne Verkehrsplanung, denn nur wenn Quartiere erreichbar und erschlossen sind, entfalten sich Wirtschaft und Wohnstätten in einer Kommune weiter. Deshalb fassen Stadtentwicklungsplaner stets auch die Verkehrssituation einer Gemeinde ins Auge, um Anwohnern, Pendlern und Besuchern hinreichende Mobilität zu gewährleisten. So auch in Markdorf, wo der Gemeinderat im November 2015 die Brenner Bernard Ingenieure GmbH beauftragt hat, ein Verkehrsentwicklungskonzept für die Gehrenbergstadt auszuarbeiten. Bei der Ratssitzung am Dienstag präsentierte Diplom-Geograf Dirk Kopperschläger die Ergebnisse der am 5. Juli 2016 erfolgten Verkehrserhebung in Markdorf.

Als nächster Schritt ist am Samstag, 25. März, um 16 Uhr eine Bürgerinformation mit anschließender "Werkstatt" in der Stadthalle geplant. Wie Bürgermeister Georg Riedmann erklärte, erhofft sich die Verwaltung "eine muntere Diskussion" zu den vom Ingenieurbüro eingebrachten Planungsvorschlägen. Bei der Sitzung am Dienstag galt es lediglich, die Konzeption zur Kenntnis zu nehmen. Wobei Dirk Kopperschläger den Räten gleichwohl einige Lösungsvorschläge zur Optimierung des Verkehrs in Markdorf machte. So sieht Kopperschläger zum Beispiel "noch Luft nach oben für den Umweltverkehr". Also in jenem Segment, in dem Mobilität zu Fuß, mit dem Fahrrad oder in ebenfalls umweltverträglichen Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennahverkehrs erreicht wird. Hier lasse sich etwa das Fuß- und Radwegenetz durchaus noch verbessern.

Für den sogenannten ruhenden Verkehr der dauerhaft oder nur vorübergehend in der Innenstadt Parkenden schlägt Kopperschläger vor, die Innenstadt als "blaue Zone" auszuweisen, in der die Parkdauer mit einer Parkscheibe begrenzt wird. Insgesamt ergab die Analyse seines Büros, dass das gesamte Parkmanagement neu geplant werden müsse, da die vorhandenen Parkraum-Kapazitäten in Markdorf über eine große Zeitspanne ausgeschöpft seien. Zum Teil größeren Nachbesserungsbedarf macht er für das Radwegenetz aus. Ausbau, Querungshilfen und Markierungen zählte er hier als Verbesserungsvorschläge auf. Der Verkehrsplaner merkte an, dass anders als in den übrigen Bereichen des Verkehrs die Zahl der auf Fahrrädern zu Tode gekommenen Unfallopfer ansteige. Hier könne man gegensteuern. Die erhobenen Daten werden Grundlage der Bürgerversammlung am 25. März sein. Zusammen mit deren Ergebnissen wird das Konzept dann wieder im Rat diskutiert.

Fußgänger und Radverkehr

Ruhender Verkehr in der Innenstadt

Mobilität und Verkehrsfluss

Markdorf verfügt über ein ausgeprägtes Fußwegenetz. Wobei etliche Strecken nur den Eingeweihten vertraut sind, die sich auf den ersten Blick auch nicht als Verbindungswege erkennen lassen. Manche Abschnitte sind ausgesprochen unattraktiv oder sogar gefährlich. Zur letzteren Kategorie zählt etwa die Bahnunterführung an der Ensisheimer Straße. Nicht zeitgemäß sei die Unterführung B 33/Stadtgraben. Die Planer schlagen vor, das Wegenetz noch weiter zu verbessern, zusätzliche Querungshilfen für Fußgänger anzulegen und die Wartezeiten an den Ampeln zu verkürzen. Auf Weinsteig und Marktplatz sollte die Geschwindigkeit reduziert werden. Die Situation für Fahrradfahrer sei uneinheitlich, ergab die Analyse. Einerseits existieren zum Teil gute Abstellmöglichkeiten, andererseits führten Radwege unvermittelt ins Aus, leiten aber nicht über zu sinnvoll anknüpfenden Strecken. Einige der Radwege entsprechen kaum noch den heutigen Sicherheitsanforderungen – es begegnen sogar Gefahrenquellen. Das Verkehrsentwicklungskonzept schlägt ein ganzes Maßnahmenbündel vor, um den Radverkehr in Markdorf zu fördern: abschließbare Abstellboxen, etwa am Bahnhof, Leihfahrräder, bessere Radmitnahme im ÖPNV und vieles mehr. Im Detail werden auf einer umfangreichen Maßnahmenübersicht Querungshilfen, Furt-Markierungen, der Ausbau einzelner Strecken oder weitere Radmarkierungen bis hin zur Straßenerneuerung und einem Straßenausbau vorgeschlagen. Das Hauptaugenmerk liegt auf Gefahrenstellen und Konfliktbereichen.

Die Verkehrserhebung macht ein relativ breites Angebot unterschiedlicher Abstellmöglichkeiten für Fahrzeuge aus. Sie zählt Parkhäuser, öffentliche und der Öffentlichkeit zugängliche private Parkplätze auf, sie erwähnt den Marktplatz ebenso wie die Parkflächen am Straßenrand, wobei hier durchaus auch Ordnungswidrigkeiten zu beobachten sind. Eine Besonderheit in der Stadt sei, dass nur wenig Beschränkungen bestehen und wenig reglementiert wird. Was in Markdorf auffällt: dass die vorhandenen Parkplätze von 9 bis etwa 18 Uhr sehr gut ausgelastet sind.

Die Parkhäuser werden vormittags häufiger angefahren als am Nachmittag. Wirkliche Auswahl haben die Autofahrer jedoch lediglich um 7 Uhr in der Früh sowie am Abend wieder. Die Ergebnisse variieren: auf dem Marktplatz gibt es ab 17 Uhr, im Parkhaus Poststraße schon ab 16 Uhr bei Proma/Edeka, in der Tiefgarage West III den gesamten Tag über freie Plätze. Insgesamt aber leitet das Ingenieurbüro aus dem durchschnittlich hohen Auslastungsgrad aller Parkflächen den Bedarf an neuen Stellplätzen ab. Ein verändertes Parkraum-Management allein würde kaum reichen. Was erstaunt: die mittlere Parkdauer ist nur gering. Sodass das Verwenden von Parkscheiben für das Gros der Parker keine wirkliche Einschränkung bedeuten würde. Deshalb schlägt das Ingenieurbüro in der Studie vor, die gesamte Innenstadt als "blaue Zone" auszuweisen. Zeitlich unbegrenztes Parken könnte dann nur noch weiter außerhalb stattfinden – wo, das verrät die Untersuchung indessen nicht.

Am Erhebungstag, dem 5. Juli 2016, haben von 13 200 Markdorfern über sechs Jahren 91 Prozent das Haus verlassen. Dabei lag der Anteil der rein innerstädtischen Verkehre bei 59 Prozent. In diesem Bereich ist der Anteil des motorisierten Individualverkehrs, Motorräder oder Autos, mehr als zehn Prozent geringer als im Gesamtverkehr, in dem auch die über die Markdorfer Stadtgrenzen hinausführenden Strecken enthalten sind. Großen Einfluss auf die Auswahl des Fahrzeugs oder die Art der Fortbewegung hat der Wegzweck. Zum Einkaufen fahren die Markdorfer weit überwiegend mit dem Auto (50 Prozent). Der Anteil des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) liegt hier bei nur einem Prozent. Noch mehr Bürger nutzen ihr Auto, um zur Arbeit zu fahren (63 Prozent). Mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren hier acht Prozent. Im Städtevergleich fällt auf, dass der ÖPNV-Anteil in der Gehrenbergstadt geringer ist als andernorts. Hier könne noch nachgebessert werden, schlägt Dirk Kopperschläger vor.

Auf den Tag gesehen schlägt die Kurve morgens und nachmittags besonders stark aus. Dann ist jeweils das höchste Verkehrsaufkommen. Es gibt indes auch eine gewisse Mittagsspitze. Als Knotenpunkte mit hohem Verkehrsaufkommen wird die B 33 gesehen – das in den Kreuzungsbereichen Bahnhofstraße, Zeppelinstraße und Weinsteig. Wobei dort bis zu 24 000 Fahrzeuge gezählt wurden. Ein anderer vielfrequentierter Abschnitt ist die Ittendorfer Straße. Demgegenüber befahren den Stadtgraben und den Weinsteig deutlich weniger Fahrzeuge.