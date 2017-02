vor 35 Minuten Helmar Grupp Bischofsschloss-Umbau zum Rathaus: Stadt kann nun verhandeln

Nächster Schritt für das Markdorfer Großprojekt Rathausumzug: Der Gemeinderat erteilt am Dienstagabend der Verwaltung grünes Licht für die Verhandlungen mit dem Architekturbüro. Die Abstimmung fiel mit 19 Ja- zu einer Gegenstimme zwar eindeutig aus, doch in der Sitzung gab es auch heftige Kritik an dem Vorhaben

