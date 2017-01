Bischofschloss: Preisgericht-Ergebnisse werden öffentlich vorgestellt

Im Architektenwettbewerb zur Umnutzung des Bischofschlosses als künftiges Markdorfer Rathaus hat es einen klaren Sieger gegeben: Durchgesetzt hat sich der Entwurf eines Ulmer Büros

Markdorf (gup) Am Freitag, 3. Februar, werden die Ergebnisse des Planungswettbewerbs zur Rathausnutzung im Bischofschloss der Öffentlichkeit präsentiert. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Die Arbeiten werden ab 19 Uhr in der Mensa der Jakob-Gretser-Grundschule gezeigt. Der Vorsitzende des Preisgerichts des Architektenwettbewerbs, der Stuttgarter Architekturprofessor Andreas Theilig, wird die Entwürfe vorstellen, die Arbeit des Preisgerichts erläutern und die Vergabe der Preise begründen, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung. Das Preisgericht hatte am vergangenen Donnerstag ganztags nichtöffentlich in der Stadthalle getagt (wir berichteten).

Von den 20 zur Teilnahme zugelassenen Büros hätten 14 ihre Arbeiten eingereicht. Die Preisrichter hatten sich am Donnerstag einstimmig für einen ersten Preis, zwei dritte Preise und zwei Anerkennungspreise ausgesprochen. Mit dem ersten Preis ausgezeichnet wurde die Arbeit des Ulmer Büros Braunger Wörtz Architekten GmbH. Der Entwurf, so heißt es, würde sich dadurch auszeichnen, dass er "bei sehr geringen Eingriffen in den Bestand die Ensemblewirkung erhält, gestalterische Schwächen des Daches aus der Sanierung der Schlossscheuer der 80er Jahre wieder heilt und trotzdem eine gute und klare Struktur der Verwaltungsräume erreicht".

Zwei "grundsätzlich verschiedene Planungsstrategien" seien in den Arbeiten zum Ausdruck gekommen, heißt es. Ein Teil der Büros habe so geplant, dass das Raumprogramm innerhalb der Kubatur der drei bestehenden Gebäudeteile realisiert werden könnte. Der andere Teil habe versucht, dem bestehenden Ensemble einen modernen Akzent gegenüberzustellen, indem eine umfangreiche Umarbeitung vorgenommen würde. Den Angaben der Stadt zufolge dürfte der mit dem ersten Preis ausgezeichnete Entwurf der ersten Kategorie, also dem Anspruch auf weitgehend erhalten bleibenden Bestand, zuzurechnen sein. Abgesehen vom Freitag nächster Woche sind die Arbeiten auch noch am Samstag, 4. Februar, und am Sonntag, 5. Februar, zu besichtigen, jeweils von 11 bis 16 Uhr.

Der Gemeinderat wird sich voraussichtlich in der Sitzung am 7. März mit den Ergebnissen befassen. Sollte das Gremium dem Vorschlag des Preisgerichtes folgen, könnte zeitnah danach an die Werkplanung gegangen werden. Andernfalls stünde ein so genanntes Verhandlungsverfahren an, in dem die Entwürfe einer neuerlichen Bewertung unterzogen werden würden.