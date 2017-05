Markdorf Bildungszentrum: Schulsozialarbeiterinnen helfen Schülern, Eltern und Lehrern

Die Schulsozialarbeiterinnen am Markdorfer Bildungszentrum bieten verschiedene Projekte im Bereich Prävention. Schüler, Eltern und Lehrer erhalten Hilfe und Unterstützung bei den drei Mitarbeiterinnen.

Zum Foto geht's an den Billard-Tisch. Der steht im "Galaxy", dem eigens für die Mittelstufenschüler eingerichteten Raum im Markdorfer Bildungszentrum (BZM), in dem aber auch ein Tischkicker steht und es neben einer kleinen Kochnische vor allem viele Sitzgelegenheiten gibt – zum Fläzen, zum Plauschen. Und während Sabrina Büchle, Laura Kovacs und Antje Steinle, die drei Schulsozialarbeiterinnen am BZM, noch die Queues in die Hand nehmen, scherzt Sabrina Büchle: "Billardspielen ist bei uns quasi Voraussetzung. Wer das nicht kann, der eignet sich auch kaum für die Schulsozialarbeit."

Ein Scherz, aber ein Scherz, in dem ein großes Quantum Wahrheit steckt. Denn Sabrina Büchles humorige Anmerkung macht deutlich, was ganz wichtig ist, wenn das Schulsozialarbeiterinnen-Trio sein Ziel im Schulalltag erreichen will. Abgezielt wird nämlich auf das Ausräumen von allen im sozialen Miteinander aufgetretenen Problemen. Von Schwierigkeiten, die die Schüler untereinander haben, aber auch solchen, die sie zu Hause haben. Von Dingen also, über die es zu sprechen oftmals nicht leicht fällt. Weshalb um so wichtiger ist, dass ein gewisses Vertrauen besteht. Und das kommt nicht von selber. Vertrauen entsteht nicht beim Anklopfen an den Büro-Türen der Schulsozialarbeiterinnen. Vertrauen muss erarbeitet werden. Durch viele und vielfältige Begegnungen – bei Gesprächen mit den Klassen, bei den sogenannten erlebnispädagogischen Aktivitäten oder eben beim gemeinsamen Spielen am Billardtisch, Tischkicker im Galaxy. Wer als Gesprächspartner für schwierige Stationen da sein soll, der muss zuvor ins Gespräch gekommen sein, ein Vertrauensverhältnis hergestellt haben.

"Wir sind natürlich auch Ansprechpartner für die Eltern und für die Lehrer", erklärt Sabrina Büchle, die dienstälteste Schulsozialarbeiterin am Bildungszentrum. Zuständig ist sie für die Werkrealschüler, während Laura Kovacs die Realschüler und Antje Steinle die Gymnasiasten betreut. Entdecken Mütter, hören Väter, dass ihr Sohn, ihre Tochter Schwierigkeiten beim Lernen hat, oder dass es Probleme mit Mitschülern oder Lehrern gibt, können die sich an die Schulsozialarbeiterinnen wenden. Gleiches gilt, wenn es in der Familie kriselt. Auch dann können die drei sozialpädagogisch beziehungsweise sozialarbeiterisch qualifizierten Fachfrauen helfen. "An irgendeinem Punkt aber müssen wir dann weitervermitteln", erläutert Sabrina Büchle. "Therapien können wir keine anbieten." Die drei Schulsozialarbeiterinnen am BZM sehen sich eher in der Funktion einer "Klärungsstelle", von ersten, von direkten Ansprechpartnern.

Einen großen Bereich ihrer Arbeit macht die Prävention aus. So bietet etwa Antje Steinle bereits in den fünften Klassen des Gymnasiums ein Sozialtraining an. Das ist fest verankert im gymnasialen Lernplan, der sich mit dem "sozialen Lernen" befasst und sowohl von Klassen- und Fachlehrern wie auch von der Schulsozialarbeiterin getragen wird. Ein weiteres Beispiel für die Präventionsarbeit der Schulsozialarbeiterinnen findet im Bereich der Mediennutzung statt. Aktuell wurden Kriminalbeamte beziehungsweise eine Interaktions-Theatergruppe eingeladen, um die Gefahren im Internet anzusprechen. "Bei Bedarf biete ich eine Mobbing-Intervention an", sagt Antje Steinle.

Den kleinen und großen Quälereien, dem Schikanieren und Frotzeln soll jedoch bereits im Vorfeld ganz grundsätzlich begegnet werden, indem sich die Klassen zu gemeinsamen Regeln verpflichten. Diese Regel-Kataloge werden dann auf gemeinsam erstellten Plakaten festgehalten. Sie dienen gewissermaßen als eigene "Verfassungen". Und die Verstöße dagegen können unter Umständen empfindlich geahndet werden – bis hin zum Unterrichtsausschluss im Wiederholungsfall. Viel wichtiger als die Sanktionen ist den drei Schulsozialarbeiterinnen aber das Vermitteln von "Handwerkszeug", damit Schüler ihre Streitigkeiten selber klären können. Deshalb kommen sie in die Klassen, reden über die Regeln des Miteinanders, des wertschätzenden Umgangs. Ein Thema, bei dem sich Laura Kovacs besonders engagiert. Sie geht in die Vorbereitungsklassen, um dort gezielt die Gleichberechtigung von Mann und Frau anzusprechen. "Da vermittele ich zum Beispiel, dass kein Mädchen abgestempelt werden darf, nur weil sie eine kurze Hose trägt." Hier versteht sie sich ein Stück weit als Wertevermittlerin und Integrationsunterstützerin.

Als positiv stellen Sabrina Büchle, Laura Kovacs und Antje Steinle die Zusammenarbeit mit den Lehrkräften dar. "Die sind dankbar, dass es uns gibt", sagt Laura Kovacs. Der Dank gebühre den Schulträgern, fügt Sabrina Büchle hinzu. Die gute Ausstattung sei nämlich längst nicht selbstverständlich.

Was ist Schulsozialarbeit?