Markdorf Bildungszentrum: Freizeiteltern für 125 Jahre Engagement geehrt

Das Bildungszentrum hat bei einem Frühlingskaffee seine Freizeiteltern geehrt. Ihr Einsatz sichert viele Angebote an der Schule.

Sie schlagen auf den Stäben ihrer Xylofone, sie trommeln auf dem Tamburin oder auf der Cachon. Zwei Schülerinnen und drei Schüler aus der Carl-Orff-AG am Markdorfer Bildungszentrum (BZM), die mitsamt ihrer beiden Lehrerinnen, Carmen Dollmann und Regine Schwer, an diesem Nachmittag noch nicht nach Hause gefahren sind, obwohl der Nachmittagsunterricht längst vorbei ist – in diesem Falle die Carl-Orff-AG. Der Grund des Dableibens der fünf Schüler: Sie bringen ein Dankes-Ständchen.

Dies beim alljährlichen Frühlings-Kaffee, das die Schulleitungen für die Freizeiteltern ausrichten. „75 Mütter und Väter arbeiten mit – und das freiwillig, im Ehrenamt“, wendet sich Gymnasialdirektor Tilmann Siebert an die Freizeiteltern, die noch keinen Kaffee und auch noch keinen Kuchen vor sich haben. Beides kommt erst nach Sieberts kleiner Ansprache. Der Schulleiter blickt zurück. Darauf, wie es war, als er vor achteinhalb Jahren, von einer deutschen Schule in Ungarn kommend, den Direktorposten in Markdorf übernahm. Eines sei ihm sehr bald aufgefallen: „Dass es hier am BZM etwas ganz Tolles gibt, eine große Besonderheit – nämlich Sie, die sie sich hier für die Schüler engagieren.“ Ob in der Teeküche, in der Bibliothek oder in der Spiele-Station, es seien die Freizeiteltern, die die Angebote dort erst erlaubten, ja mit Leben erfüllten, so Siebert.

Manches habe sich verändert im Laufe der vergangenen Jahre. Auch seien es inzwischen weniger Mütter und Väter geworden, die sich in ihrer Freizeit für die Schule am Ort einbringen, die in der Mittagspause Karten oder Brett-Spiele ausgeben, die in der Bibliothek zurückgegebene Bücher wieder in die Regale stellen, die Schülern Lektüretipps geben, oder die an der Teeküchen-Theke Waffeln, Kuchen austeilen – und eben Tee ausschenken. So wie Ines Schäfer und Karin Poisel. Beide Frauen sind Mütter von Fünftklässlern. Beide fanden es einleuchtend, was Margit Pfalzgraf, die Koordinatorin der Teestube, auf ein DIN-A5-Blatt geschrieben hat. Sich mit Freude in der Schule einbringen, heißt es da. „Dass es mir so viel Spaß macht, in der Teeküche mitzuarbeiten“, erklärt Ines Schäfer, „das hätte ich vorher allerdings nicht gedacht.“ Auf 41 Helferinnen und Helfer kann sich Bibliotheksleiterin Kornelia Schaub stützen. „Ohne die Freizeiteltern hätten wir ein echtes Problem“, erklärt sie. Wer sich in der Bibliothek engagieren möchte, der sollte aufgeschlossen sein, verlässlich sein und vor allem, so Kornelia Schaub, „Spaß am Umgang mit Schülern haben.“ Für Leonie Pfalzgraf und Mario Kuschel trifft das sicherlich zu. Beide wurden von Direktor Siebert besonders begrüßt. Sind sie doch mit ihren 16 die mit Abstand Jüngsten beim Frühlingskaffee. „Ich habe da eine dreistündige Mittagspause“, erklärt Leonie Pfalzgraf. Und von ihrer Mutter wisse sie, wie schön es sei, sich für andere einzubringen, sagt die Schülerin.

Ehrungen

Für drei Jahre ehrenamtliches Engagement geehrt wurden Susanne Amelio, Rainer Conzelmann, Sonja Heger, Conny Weng und Frauke Winkler. Eine Anerkennung für fünf Jahre bekamen Anita Fauser und Birgit Hangg sowie Christine Thenhausen. Für zehn Jahre geehrt wurden Charlotte Disselkamp, Irmgard Bernhard, Johanna Bischofberger, Monika Probst und Sabine Wagner. Klaus Wosnitzka wurde für 15 und Sigrid Scherber für 30 Jahre geehrt. Gewürdigt wurde überdies der Einsatz von Anita Fauser, Birgit Hangg, Erika Pailer, Margit Pfalzgraf und Kornelia Schaub als Koordinatorinnen der Freizeiteltern-Einsätze.