Markdorf Bewaffneter Täter überfallt Supermarkt in Markdorf

Ein unbekannter Mann hat am Montagabend eine Kassiererin mit Schreckschusspistole bedroht und Geld entwendet. Anschließend floh er zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Fahndung der Polizei blieb bislang erfolglos.

Ein unbekannter Täter hat am Montagabend gegen 19 Uhr einen Einkaufsmarkt an der Ravensburger Straße überfallen. Laut Angaben der Polizei war der Täter mit einer schwarzen Sturmhaube mit Sehschlitzen maskiert. Er bedrohte eine an der Kasse sitzende Frau mit einer Pistole und entnahm selbst die Geldscheine aus der Kasse. "Es handelte sich hierbei um einen noch überschaubaren Betrag", sagt Fritz Bezikofer, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Konstanz.



Bevor der Täter den Einkaufsmarkt verließ, soll er einmal in Richtung Decke geschossen haben. Beamte der Spurensicherung haben eine Geschosshülse gefunden, die auf eine Schreckschusspistole hindeutet. "Der Täter ist dann zu Fuß in unbekannte Richtung geflohen", berichtet Bezikofer. Eine sofort ausgelöste Ringalarmfahndung blieb erfolglos. Diese erklärt den großen Polizeieinsatz, den es am Montagabend in Markdorf gab. Ziel einer Ringalarmfahndung, die nach Straftaten wie beispielsweise Entführung, Geiselnahme, Raub oder Überfall auslöst wird, ist die Festnahme, um so eine Flucht zu verhindern. "Wir besetzen dann gewisse Punkte, um Kontrollen durchzuführen", erklärt Bezikofer. Bislang fehlt von dem Täter jede Spur.

Am Dienstagvormittag herrscht im Supermarkt normale Geschäftigkeit. Der Vorfall hat sich herumgesprochen und die Kunden fragen nach. "Ich kaufe hier oft abends ein, dann ist nicht mehr so viel los", sagt ein Kunde und erkundigt sich bei der Frau an der Kasse, wie es ihr gehe. "Gut", antwortet sie. Sie selber sei zum Tatzeitpunkt nicht im Supermarkt gewesen. Sieben Mitarbeiter und genauso viel Kunden waren gerade beim Einkaufen, als der unbekannte Mann an die Kasse trat. Geschäftsführerin Silke Sulger war zu diesem Zeitpunkt im Getränkefachmarkt in der Hahnstraße beschäftigt. Sie wurde von einer Mitarbeiterin telefonisch über die Ereignisse informiert. "Wir sind sofort zum Markt gefahren und haben auf die Polizei gewartet", erzählt Sulger.



Die Familie betreibt mehrere Märkte, unter anderem in Bermatingen, Meßkirch und Stockach. Einen Überfall habe es noch nie gegeben. "Ich hoffe, dass so etwas auch nie wieder passiert", sagt Silke Sulger im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Während es in den anderen Märkten eine Videoüberwachung gibt, sind in dem Geschäft an der Ravensburger Straße keine Kameras installiert. Diese sollten beim geplanten Umbau in diesem Jahr angebracht werden.

Der Kassiererin gehe es den Umständen entsprechend gut, sagt Sulger, die mit ihr in Kontakt stehe. "Alle Mitarbeiter haben sich in der Situation vorbildlich verhalten", ist Silke Sulger froh, dass niemand verletzt wurde. Über weitere Sicherheitsvorkehrungen mache sie sich keine Gedanken.

Zeugenhinweise

Die Kriminalpolizei in Friedrichshafen bittet um Zeugenhinweise. Der Täter ist zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß und hat eine kräftige Statur. Bekleidet war er mit einer petrolfarbenen Softshell-Jacke, einer dunklen Hose und dunklen Schuhen. Der Täter sprach gutes Deutsch mit einem osteuropäischen Akzent. Hinweise werden an Tel. 07541/7010, erbeten.